André Rieu doneert 700 ton staal voor Notre-Dame

André Rieu heeft via Twitter bekend gemaakt dat hij - zoals vele anderen - diep in shock is na de gebeurtenissen in Parijs. Daar ontstond maandagavond een grote brand in de beroemde kathedraal Notre-Dame, waardoor grote delen zijn verwoest. Van over de hele wereld komen flinke donaties, en nu dus ook van Rieu. Hij gaat 700 ton staal doneren. „Hiermee kan de steiger worden gemaakt voor de restauratie van de mooie kerk", legt hij uit.

Slot Schönbrunn

Het staal, dat Rieu dus nu zal doneren voor de wederopbouw van de Notre-Dame, werd gebruikt voor het decor van Slot Schönbrunn bij Wenen. Op Twitter is een foto te zien van de stalen stellages, die fungeerden als replica voor het Weense kasteel tijdens de wereldtournee van de muzikant. De replica van het kasteel is een van de grootste decors ooit gebouwd voor een reizende show. Het was namelijk 125 meter breed, 30 meter diep en 35 meter hoog.

Ook in Nederland geven mensen geld voor het herstel van de kathedraal in het centrum van de Franse hoofdstad. Via een actie op internet is dinsdagmiddag even na 16.00 uur bijna 1500 euro binnengekomen.

Puur op gevoel

Initiatiefnemer Jeroen van Ouwel zegt deze actie „puur op gevoel" te zijn begonnen. Hij was in 2017 bij de Notre-Dame, met de moeder van zijn dochter, die toen net twee was. „Niet alleen wij waren onder de indruk maar ook ons meisje. Woensdagavond kwam dit als eerste idee op m'n netvlies, nog niet het idee dat het zo leefde en er miljoenen aangeboden zouden worden. Het heeft zulke grote kunstschatten en er is zoveel historie, dat voel je zo goed, ik denk dat daarom mensen massaal iets willen doen."

Een groot deel van de Notre-Dame is verwoest door een brand die maandagavond uitbrak en pas in de nacht van maandag op dinsdag onder controle was. Franse miljardairs hebben inmiddels honderden miljoenen euro's beschikbaar gesteld voor de wederopbouw van de kathedraal.