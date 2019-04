Afghaanse tolken, die voor de Nederlandse militaire missie in Uruzgan hebben gewerkt, voelen zich in de steek gelaten door Nederland. Ze worden vermoord of met de dood bedreigd door terreurbewegingen Taliban en IS. Vier tolken zijn sinds het vertrek van de Nederlanders vermoord.

Van de in totaal 102 Afghaanse tolken die tussen 2006 en 2011 voor de Nederlandse blauwhelmen werkten, is ongeveer een kwart vanwege ernstige doodsbedreigingen ondergedoken op geheime adressen.

„We leven als gevangenen in ons eigen land, we worden opgejaagd en afgeslacht", zegt tolk Sohel tegen het Nederlands Dagblad.

Ongelovigen

Samullah Sediqi (32) was de vierde tolk op rij die werd vermoord. „Op klaarlichte dag kwam een groep Talibanstrijders hem thuis halen. Terwijl zijn moeder toekeek, werd hij voor de deur doodgeschoten", aldus Sohel.

In de maanden daarvoor had Sediqi verschillende doodsbedreigingen ontvangen. Daarin klonk het verwijt dat hij voor de ‘ongelovigen’ had gewerkt en daarom de kogel verdiende.

Afghaanse tolken missie Uruzgan bedreigd en vermoord. Foto: ANP.

Zelf meldde Sohel zich in december vorig jaar bij de Nederlandse ambassade in Kabul om hulp te krijgen. Hij werd niet binnengelaten en kreeg te horen dat de missie in Uruzgan voorbij was en dat hij al betaald had gekregen voor zijn werk, vertelt hij in de krant.

Aan de tand voelen

Het ministerie van Defensie wil desgevraagd niet ingaan op individuele gevallen, meldt het ND. Regeringspartij D66 heeft aangekondigd minister Ank Bijleveld (Defensie) erover aan de tand te gaan voelen en heeft een debat aangevraagd.