'Aanslagen Sri Lanka zijn terreurdaad'

In de Spuistraat in Amsterdam is zondag opnieuw een handgranaat gevonden. Het explosief is veilig verwijderd en niet ontploft, zo meldt de politie. De granaat lag in de buurt van coffeeshop New Times.

De melding van het explosief kwam rond half vier in de nacht. Op dezelfde plek merkte een schoonmaker zaterdag ook al een handgranaat op. De EOD heeft hem onschadelijk gemaakt. Het is nog onduidelijk wie de handgranaten daar neer heeft gelegd en met welke reden. Begin april was het ook al raak aan de Spuistraat. Toen explodeerde een handgranaat bij club Mad Fox.

Ook Utrecht