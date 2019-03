Zo zag Earth Hour er rond de wereld uit

Over de hele wereld ging zaterdagavond van 20.30 tot 21.30 het licht uit. Van de Eiffeltoren in Parijs, de Big Ben in Londen, de piramides in Egypte tot de Erasmusbrug in Rotterdam, allemaal waren ze een uur lang donker. Dat op 30 maart alle elektrische apparaten een uur lang uitgezet worden, is een initiatief van WNF. Dit is vooral opgezet om aandacht te vragen voor het veranderende klimaat. Maar Earth Hour levert ook flink mooie plaatjes op. Hieronder zie je hoe Earth Hour er uitzag in verschillende steden.

Parijs

Vaticaanstad

Ook in Vaticaanstad staan alle lichten uit. /ANP

Moskou

Alle lichten rondom de kathedraal in Moskou zijn gedoofd. /ANP

Rotterdam

Ook in ons eigen land doen verschillende steden mee aan Earth Hour, hier de Erasmusbrug. /ANP

Berlijn

In Duitsland is de Brandenburger Tor gehuld in donkerte. /ANP

Met de lichten uit zijn deze gebouwen misschien wel nóg indrukwekkender. Waren alle elektrische apparaten bij jou thuis ook uitgeschakeld?