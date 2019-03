Waar liggen de Kwartfinale-kansen voor Ajax?

Met de spectaculaire overwinning op Real Madrid in de pocket, is Ajax doorgestoomd naar de kwartfinale van de Champions League. Een prestatie van formaat voor de Amsterdammers die qua begroting een David tussen zeven Goliath’s lijken.

Maar zijn de Goliath’s allemaal even groot? Voetbalkenner Bart Visser denkt van niet en omdat hij het in december met zijn analyse van Real Madrid bij het juiste eind had, blikt hij nu vooruit op de potentiële tegenstanders in de Kwartfinale.

Op vrijdag rond het middaguur weten we wie het wordt, hier is een top zeven. Tegen wie moet Ajax juist wel of absoluut niet loten?

1. FC Porto

„Dit is zonder twijfel de gunstigste loting die Ajax kan krijgen”, meent Visser. „Porto is vergelijkbaar met Benfica. Op dit moment staan ze gedeeld eerste in de Portugese Primeira Liga. In de poulefase heeft de ploeg van Ten Hag al laten zien dat ze dit niveau aan kan. De grootste kans op een Nederlands getinte halve finale ligt in Portugal, dit is de enige van de clubs die een minder sterke selectie heeft en niet in opperbeste vorm is.”

2. Tottenham Hotspur

„De op een na gunstigste loting is sowieso Tottenham. De Britten hebben er een beetje patent op om Ajacieden te kopen zoals Alderweireld, Vertonghen, Eriksen en Sánchez. Dit zou dus een ongelofelijk leuke pot worden. Hoewel Tottenham niet onverslaanbaar is, blijft het oppassen, gaf tweemaal een voorsprong weg. Ze zijn verdedigend erg sterk, blijven aan de bal en hebben een dodelijke counter. Vooral spits Kane is een pain in the ass,” legt Visser uit.

3. Manchester United

Een revanche op de Europa League-winnaar 2017 zou voor Ajax ook niet onhaalbaar zijn. „De Red Devils zijn de sterkste van de drie ploegen waar ik mogelijkheden zie voor Ajax. Sinds Solkjær de scepter zwaait bij hen is het plezier teruggekomen in de ploeg. Spelers als Pogba, Martial en Rashford gaan helemaal los, de zwakte van dit team zit centraal achterin. Tadic en Neres kunnen echt dingen voor elkaar krijgen tegen United.

4. Juventus

„Bij de laatste acht ploegen in de Champions League zitten er vier waar Ajax geen schijn van kans tegen maakt. Het gat tussen de eerste drie en de rest is groot,” aldus Visser. „Juventus heeft een ijzersterke verdediging en krijgt bijna nooit goals tegen. Er is goed combinatiespel nodig om hier doorheen te komen. Ook Cristiano Ronaldo moet natuurlijk in de tang gehouden worden, maar De Ligt al een keer laten zien dat hij dit kan…”

5. FC Barcelona

De toekomstige club van Frenkie de Jong en aartsrivaal van het verslagen Real is ook van de partij. „Barça is hele andere koek dan Real Madrid, zij zijn namelijk wél in vorm en hebben bovendien een sterkere selectie. Van hen kan je alleen maar winnen door constant druk te zetten en Messi met drie man te dekken. Als je hun opbouw van achteruit direct verstoort, is er een wonder mogelijk. Of dit lukt? Ik acht de kans vrij klein.”

6. Liverpool

„Tegen zowel Liverpool als Manchester City zie ik eigenlijk helemaal geen kans voor Ajax”, licht de kenner toe. „De achterste linie van Ajax laat altijd veel ruimte achter omdat ze meevoetballen, hier smullen spelers als Salah en Mané van. Hierdoor zijn de Amsterdammers erg kwetsbaar tegen ploegen met veel snelheid voorin. Scoren tegen deze ploeg is alleen mogelijk als een bal nét goed valt of vanuit standaardsituaties.”

7. Manchester City

Wanneer de huidige koploper van de Britse Premier League uit de koker komt, ziet Visser het uiterst somber in. „Dit team heeft alles: een sterke defensie, een creatief middenveld en een dodelijke aanval. Hun sterspeler Kevin de Bruyne sukkelt wat met blessures, maar ze hebben een hele brede selectie. City is in een felle strijd om het kampioenschap met Liverpool verwikkeld. Heel misschien kan vermoeidheid een strohalm worden.”