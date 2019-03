Verstappen: 'Podiumplek had ik niet verdiend'

Hoewel de vierde plaats zijn beste resultaat ooit was in de Grote Prijs van Bahrein, toonde Max Verstappen weinig blijdschap met die klassering. Hij mopperde na de finish vooral over zijn bolide. De Red Bull miste de snelheid en grip. „De auto was in deze wind heel gevoelig, ik had voortdurend overstuur. Het was heel lastig'', zei hij op Ziggo Sport.

Ondanks dat was de derde plaats zelfs nog mogelijk geweest, want Verstappen liep in de laatste ronden van de race zienderogen in op Charles Leclerc. De Monegask leek onbedreigd naar de winst te rijden, toen tien ronden voor het einde de motor in zijn Ferrari begon te sputteren.

De steeds langzamer rijdende Leclerc zag eerst Lewis Hamilton in zijn Mercedes voorbij razen en daarna Valtteri Bottas (Mercedes). Door een crash van Daniel Ricciardo kwam in de slotfase nog de safetycar op de baan en was inhalen niet meer toegestaan.

'Wel okay'

„Als dat niet was gebeurd, dan had ik Leclerc ook nog gepakt. Maar ik vond gezien onze snelheid niet dat ik het podium had verdiend'', zei Verstappen, die op zich wel tevreden was met de 12 punten die hij vergaarde. „Goed dat we die punten pakken. Zeker na zo'n moeilijk weekeinde (trainingen en kwalificatie liep ook niet als gewenst) is de vierde plaats wel okay.''

De Limburger moest erkennen dat zijn Red Bull met de Honda-motor zich in snelheid nog niet kan meten met Ferrari en Mercedes. „We willen de snelste auto en races winnen, dus we zullen er bij Red Bull voor moeten zorgen dat we die krijgen.''

Verstappen werd derde in de openingsrace in Melbourne en staat na Bahrein derde in het kampioenschap met 27 punten, achter leider Bottas (44 punten) en regerend wereldkampioen Hamilton (43 punten).