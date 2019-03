Veel slachtoffers zoeken hulp na Leaving Neverland

Tientallen slachtoffers van seksueel misbruik namen tijdens en na de documentaire Leaving Neverland contact op met MIND Korrelatie. De documentaire is volgens de stichting de aanleiding voor de grote piek in het aantal telefoontjes.

Herkenning

De documentaire wist slachtoffers te triggeren volgens Oskam. „Veel mensen konden zich in het verhaal van de twee mannen herkennen. Vooral het patroon dat zij beschreven was voor veel van hen herkenbaar. Zij waren, net als de twee mannen uit de documentaire, bijvoorbeeld dat ene speciale vriendje of vriendinnetje.” Dat veel slachtoffers tijdens de documentaire belden, is volgens Oskan dan ook niet gek. „Slachtoffers hebben vaak last van veel schaamte en houden hun verhaal soms jaren voor zich. Tijdens de documentaire realiseerden zij zich dat ze niet de enigen zijn die zoiets hebben meegemaakt. Hun eigen herinneringen kwamen weer naar boven.”

Micheal Jackson met Wade Robson en zijn familie. Foto: HBO

Leaving Neverland vertelt het verhaal van twee jongens die op jonge leeftijd bevriend raakten met Michael Jackson. De inmiddels volwassen Wade Robson en James Safechuck zeggen seksueel misbruikt te zijn door Jackson gedurende hun vriendschap. In de vier uur durende documentaire halen de mannen herinneringen op uit hun tijd met Jackson. Het zijn soms zelfs mooie en liefdevolle herinneringen. „Juist dat is heel herkenbaar is voor slachtoffers, vaak zijn zij gek op de persoon die hen dit heeft aangedaan en komt het besef over wat er werkelijk gebeurt is jaren later”, aldus Oskam.

Naar schatting krijgen in Nederland per jaar 62.000 kinderen voor het eerst te maken met seksueel geweld. Eén op de drie kinderen maakt ook een vorm van seksueel geweld mee. Dat blijkt uit een rapport over de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen uit 2014. Veel cijfers over seksueel misbruik bestaan er niet in Nederland. Dat komt omdat veel slachtoffers er niet over praten en geen aangifte doen. Uit cijfers van het Centrum Seksueel Geweld, een organisatie waar slachtoffer die korter dan zeven dagen geleden een aanranding of verkrachting hebben meegemaakt, blijkt dat slechts een derde van de mensen die zich daar melden aangifte doet.

Fans van Michael Jackson geloven dat hij onschuldig is en protesteerden vrijdag op het Mediapark in Hilversum. Foto: ANP

Heftige gesprekken

Veel mensen die vrijdag met de stichting belden, spraken voor het eerst in hun leven over wat hen is overkomen. „Soms gaat het om verhalen die zich wel veertig jaar geleden afgespeeld hebben en daarna nooit meer besproken zijn. Dat zijn hele heftige telefoongesprekken.” Over de inhoud van de gesprekken mag Oskam uiteraard niets zeggen omdat slachtoffers anoniem moeten blijven. „Die anonimiteit is voor veel mensen heel erg belangrijk. De wetenschap dat ze kunnen praten over wat hen is overkomen met een onbekende, trekt sommigen zelfs over de streep om het te vertellen.”

De stichting kreeg niet alleen veel meer telefoontjes dan gewoonlijk, ook het aantal mails schoot omhoog. „Normaal krijgen we buiten onze normale openingstijden één a twee van dit soort telefoontjes per maand, maar na de documentaire waren het er vele tientallen”, zegt Saskia Oskam van MIND Korrelatie. De stichting is gewoonlijk tussen en 09.00 en 18.00 uur bereikbaar op doordeweekse dagen. Vanwege de uitzending van de veel besproken documentaire konden mensen ook buiten deze tijden om bellen.

In veel gevallen is één gesprek genoeg om slachtoffers verder te helpen. „We leggen de regie echt bij de slachtoffers en bieden waar nodig steun. Veel mensen kunnen na één gesprek zelf al verder en anderen verwijzen wij door naar hulpinstanties”, legt Oskam uit.

MIND Korrelatie verwacht dat het aantal telefoontjes ook de komende dagen nog hoger zal zijn dan anders. „Er is nog veel media-aandacht voor het onderwerp. Dat kan er voor zorgen dat meer mensen getriggerd worden.” Ook wordt de documentaire aankomende woensdag en donderdag herhaald op NPO 3. Op woensdag is deel één te zien om 22.35 uur en op donderdag deel twee om 22.25 uur.