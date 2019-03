Van Zanen: 'Twee verdachten vrij', politie ontkent

De hoofdverdachte van de aanslag in Utrecht op maandagochtend is de enige verdachte die nog vastzit. De twee anderen die op de dag van de aanslag werden aangehouden zijn vrijgelaten, dat heeft de Utrechts burgemeester Jan van Zanen kenbaar gemaakt tegenover de NPO Radio 1.

Genegeerde afzetting

De andere twee verdachten bleken niets met de aanslag te maken te hebben. Een vierde persoon die maandagavond laat werd opgepakt bij een afzetting is al vrij snel weer heengezonden, aldus Van Zanen.

Na de arrestatie van de twee werd al gezegd dat het onduidelijk was of ze ook daadwerkelijk betrokken waren bij de aanslag in Utrecht, waarbij drie mensen om het leven kwamen.

De politie Utrecht ontkent het bericht van de burgemeester echter via Twitter. „Wat betreft de drie verdachten die zijn aangehouden in verband met het schietincident aan het #24oktoberplein in #Utrecht. Deze drie personen zitten nog vast en zijn nog altijd verdachte."

Gökmen T.

De enige die nu nog vastzit, is de 37-jarige Gökmen T.. Van hem is bekend dat hij in Turkije is geboren en een uitgebreid strafblad heeft. Hij stond onder andere terecht voor betrokkenheid bij een verkrachting, poging tot doodslag en diefstal.