Snel rijk worden? Ga in duiven handelen

Het is altijd lekker om na het eten niet direct in actie te hoeven komen en even lekker uit te buiken. Sommige mensen sluiten ook graag even de ogen, alleen je moet wel oppassen waar je dat doet.

Een man in Rotterdam werd in de nacht van zaterdag op zondag namelijk wakker in McDonald's, dat meldt RTV Rijnmond. Op zich is dat nog geen hele grote ramp, ware het niet dat de vestiging allang gesloten was. Het personeel had de zaak afgesloten, zonder dat de man hen was opgevallen.

Niet goed op slot