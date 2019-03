Slecht nieuws: hooikoortsellende is vroeg dit jaar

In de Amsterdamse grachten is veel oud ijzer te vinden. Denk aan fietsen of scooteronderdelen. Maar zaterdag had een magneetvisser een wel heel bijzondere vondst: een kalasjikov.

Bij de Ezelsbrug in Amsterdam werd het wapen gevonden. „Wow, hij heeft gewoon een AK-47 omhoog gehaald, hoorde ik iemand naast me zeggen", aldus magneetvisser Bart tegenover RTL Nieuws. „Het is wel erg bijzonder, maar ik ben blij dat het wapen is opgeruimd."

