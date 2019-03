Problemen met stemmen tellen in Brabantse gemeenten

Bij de Statenverkiezingen van woensdag kwamen twee grote winnaars uit de bus. In de eerste plaats Forum voor Democratie (FvD) en op de tweede plaats GroenLinks. In de steden lijkt GroenLinks het vooral goed gedaan te hebben, terwijl Forum vaak groot is geworden in de voorsteden.

Enkele tientallen uitslagen zijn nog niet bekend, maar Forum voor Democratie is in minstens tachtig gemeenten de grootste geworden. GroenLinks werd dat in minstens veertien gemeenten, waaronder Utrecht, Leiden, Maastricht, Amersfoort, Zwolle en Arnhem. En ook in Amsterdam lijkt de partij het goed te doen.

Voorsteden