OM houdt 'serieus rekening' met terrorisme

Het Openbaar Ministerie houdt serieus rekening met terrorisme, dat komt naar buiten precies 24 uur nadat de aanslag op het 24 Oktoberplein plaatsvond. Het briefje dat aangetroffen werd in de rode Renault Clio maakt de link met terrorisme steeds waarschijnlijker. Het is onduidelijk wat er precies op dat briefje stond. Er zou een verwijzing naar 'Allah' op staan.

Reden om te denken aan een afrekening in de persoonlijke sfeer lijkt er op dit moment minder. De autoriteiten maken namelijk bekend dat er vooralsnog geen link is gevonden tussen hoofdverdachte Gökmen T. en de slachtoffers die hij maakte in de tram. Toch zijn andere motieven niet uit te sluiten.

Tijdens de aanhouding van de hoofdverdachte maandagavond in een woning in Utrecht heeft de politie een vuurwapen gevonden. Maandag en in de nacht van maandag op dinsdag zijn op verschillende plekken in Utrecht en andere plaatsen woningen doorzocht. Naast de hoofdverdachte hield de politie twee mannen van 23 en 27 jaar uit Utrecht aan. De politie onderzoekt of de twee mogelijk betrokken zijn bij de schietpartij. Zij zitten nog vast en worden verder verhoord. Volgens het OM zijn agenten dinsdag zichtbaar in de wijken aanwezig en in contact met relevante partijen.

Derde slachtoffer

Inmiddels is er ook meer bekend over het derde slachtoffer. Het gaat om een 28-jarige man uit Utrecht, zo zegt het OM. De andere twee dodelijke slachtoffers waren al bekend, een 49-jarige man uit Utrecht en een 19-jarige vrouw uit Vianen.

Ook over de drie mensen die zwaargewond raakten is er meer bekend. Het zijn een 20-jarige vrouw uit Utrecht, een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein en een 74-jarige man uit De Meern.