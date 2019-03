Freek de Jonge ‘basht’ Baudet tijdens Boekenbal

Terwijl er in Utrecht vrijdagavond een stille tocht plaatsvond, werd in Amsterdam het Boekenbal gehouden. Tijdens het bal werd door CPNB-directeur Eveline Aendekerk even stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag maandag in Utrecht, maar zij werd onderbroken door Freek de Jonge.

De directeur van de organisatie die het bal organiseert, vertelde dat haar gedachten bij Utrecht waren. Hierna onderbrak de cabaretier haar speech. Hij stond op en zei dat hij vond dat ‘we’ een statement moeten maken over de speech van FVD-leider Thierry Baudet na de verkiezingszege.

Veel steun

Op beelden van de speech is te zien dat er luid geklapt én gefluit wordt voor de onderbreking van De Jonge. „Ik ben het met hem eens!” is er vanuit de zaal te horen, maar de cabaretier wordt ook gevraagd om weer te gaan zitten. De directeur gaat niet in op de ‘kaping’ en gaat na de commotie door met haar speech.

De cabaretier vertelt na het bal dat hij veel steun kreeg voor zijn oproep om een statement. „Er zit hier een groep mensen bij elkaar die heel erg gekwetst is door wat de leider van de grootste partij heeft gezegd over dat kunstenaars, wetenschappers en journalisten de oorzaak zijn van alle ellende. Daar hadden we vanavond eventjes acht op moeten slaan.”

‘Moreel verheven’

Maar er was dus ook kritiek op de oproep. Zo vinden sommigen de actie narcistisch en asociaal en zegt een Twitteraar dat De Jonge met de actie „iedereen met een andere politieke mening voor oud vuil uitmaakt” en zich hiermee moreel verheven voelt boven anderen.

Gratis met de trein

De Boekenweek wordt altijd afgetrapt met het Boekenbal, waarvan vrijdag de 68e editie plaatsvond. De Boekenweek duurt tot zondag 31 maart. Je krijgt tijdens deze week bij besteding van 12,50 euro aan boeken in de boekwinkel het Boekenweekgeschenk, dat geschreven is door Jan Siebelink. Op 31 maart kun je, als je dit boek laat zien, gratis reizen met de trein.