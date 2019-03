Elf aanslagberamers aangehouden in Duitsland

Speciale eenheden van de Duitse politie hebben elf verdachten aangehouden die een aanslag zouden willen plegen. Duitse media meldden dat in twee deelstaten, Hessen en Rijnland-Palts, mensen uit kringen van islamitische extremisten zijn aangehouden omdat ze voorbereidingen zouden treffen voor „een zeer ernstige staatsgevaarlijke misdaad."

Volgens een woordvoerder van justitie in Frankfurt gaat het om „een zeer grote politieactie'' die vroeg in de morgen is begonnen en vrijdagmiddag nog niet is afgelopen. De verdachten zijn tussen de 20 en 42 jaar.

Hoewel het Duitse Openbaar Ministerie verder vrij weinig wil prijsgeven over hun verdere identiteit, lijkt het er op dat het om aanhangers van radicaal-islamitisch gedachtegoed gaat. Het OM gaf namelijk wel prijs dat het hun doel was om zoveel mogelijk 'ongelovigen' te raken. Een term waarmee door geradicaliseerde moslims vaak niet-moslims worden aangeduid.

Hongarije

Ondertussen is er in Hongarije een man aangehouden die er van verdacht wordt een leidende rol te hebben gespeeld in de terreurbeweging IS en ook zelf executies zou hebben voltrokken. De Hongaarse justitie heeft gemeld dat het om een 27-jarige Syriër gaat die zich in 2016 bij Islamitische Staat aansloot.

Hij zou zelf vermeende vijanden of deserteurs hebben vermoord of aan moordpartijen hebben meegedaan. Zo zou hij een van de daders zijn die twintig leden van een familie in het Syrische Homs in 2016 hebben onthoofd. De man is als gevolg van onderzoek door Hongaarse en Belgische instanties aangehouden in het uitzetcentrum in het oosten van Hongarije.

Zijn naam is niet bekendgemaakt. Hij zou naar Griekenland worden uitgezet, omdat hij daar een vluchtelingenstatus heeft. Hij werd eind vorig jaar in het gezelschap van een vrouw op het vliegveld van Boedapest aangehouden omdat ze met valse papieren reisden.

Grondgebied IS

Daarbij heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie vastgesteld dat IS geen grondgebied meer heeft in Syrië. Het ministerie heeft president Donald Trump daar vrijdag van op de hoogte gesteld, meldde het Witte Huis.