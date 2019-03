CJP is er óók voor millennials en studenten

De beste deals van CJP, het platform voor cultuurliefhebbers, vind je vanaf nu elke donderdag in Metro.

CJP, dat is toch die pas die je op de middelbare school had en waarmee je ‘voor weinig’ naar het museum kon? Misschien dat sommigen die vraag nog stellen als je over CJP begint, maar CJP is in het bezit van niet minder dan 1,2 miljoen Nederlanders. Dat enorme aantal is verdeeld over middelbare scholieren, mbo’ers en andere pashouders onder de 30 jaar. Vanaf nu vind je elke week in Metro en op Metronieuws.nl drie deals van CJP. We spraken Dorothy Vrielink van het platform over de samenwerking.

Voor wie het echt niet meer weet, wat is CJP ook alweer?

CJP is er voor iedereen tot 30 jaar. We proberen cultuur toegankelijker te maken door het regelen van mooie deals. Voor een deel van de doelgroep is het nog een pas, die iedereen wel kent van de middelbare school, maar we zijn er nu ook digitaal. Hoe dan ook, je hebt je CJP en daar ga je mee op pad naar cultuur in de breedste zin van het woord. Van musicals tot festivals, van concerten tot musea. Het kan van alles zijn.

1,2 miljoen mensen met CJP, dat is nogal wat.

Ja hè. Door de middelbare scholen is het al snel veel natuurlijk, 75 procent van de scholen doet mee. Dan hebben we nog de MBO card en CJP-leden.

Aanschaf haal je er zo uit

Dat dat laatste kan weet niet iedereen?

We horen inderdaad weleens: oh die pas, die is toch van de middelbare school? Dan zeggen we ‘Nee hoor! Tot je 30e mag je de CJP-pas gebruiken en die haal je er na aanschaf zó uit’.

Hoeveel is de gemiddelde korting dan?

Dat is heel verschillend. Sowieso scoor je voordeel bij musicals, die zijn heel populair. Deze week hebben we bijvoorbeeld een actie met Disney’s The Lion King. Voor festivaltickets hebben we goede kortingen, zoals 20 euro op een dagkaart van North Sea Jazz. Dat is echt heel hoog. Bij musea is het meestal 50 procent en in theaters verschilt het per voorstelling.

Van wie gaat CJP eigenlijk uit?

We zijn een stichting en die bestaat al 57 jaar. Het doel is om jongeren cultuur te laten proeven. Wij vinden het belangrijk dat dat in je opvoeding terugkomt. Jong geleerd, oud gedaan is het idee. Zodat je cultuur leert waarderen. Misschien werd je als kind meegesleept naar een museum en dacht je ‘moet dan nou?’. Maar dat helpt wel hoor.

Exclusieve deals

Vanaf nu trekt CJP samen met Metro op. Wat gaan jullie de lezers bieden?

Sinds een tijdje hebben we CJP Weekly in het leven geroepen. Daarmee laten we zien: dit zijn de beste deals van CJP. Drie exclusieve deals waarbij je korting krijgt of een extra voordeeltje, zoals een presale of juist de laatste achtergehouden kaarten.

Om de week zien we ook een redactioneel artikel terug. Wat gaan we lezen?

Bijvoorbeeld iets over de beste outfits van het festivalseizoen of wat je kunt doen als het op een festival hard regent.

Weekly

De drie beste CJP-deals van de week, CJP Weekly, vind je vanaf nu elke donderdag in de krant. Ook staan de tips vermeld op metronieuws.nl/CJP. Via deze link kun je, als je nog geen 30 jaar bent, je CJP aanschaffen. Je betaalt dan 17,50 euro voor een jaar.