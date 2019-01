Het juttersbloed van de eilanders is begonnen te koken en de rotzooi is enorm. Alleen al op Terschelling ligt een gebied van zo’n twintig kilometer bezaaid met spullen afkomstig uit de overboord gevallen containers van het schip MSC Zoe. „Wat we hier nu meemaken op Terschelling, is echt van ongekende grootte.”

Al eerder zag eilandbewoner Arjen Bloem (21) een container vol bananen en een container met schoenen aanspoelen op het strand van Terschelling, maar dit heeft hij nog nooit gezien. „Auto-onderdelen, Ikea-meubels, televisieschermen… Je kan het zo gek niet bedenken of het ligt op het strand.”

Foto: Arjen Bloem

Klapstoeltjes en speelgoed

Dinsdag op woensdagnacht vielen vlakbij het Duitse eiland Borkum zo’n 270 containers overboord van de MSC Zoe, het grootste containerschip van Europa. Inmiddels zijn dertig tot vijfendertig containers teruggevonden in het Waddengebied. Meerdere containers zijn aangespoeld op de Waddeneilanden en op het vaste land in Friesland. De stranden liggen bezaaid met allerlei spullen, waaronder sandalen, portemonnees en speelgoed van My Little Pony.

In drie containers zit organisch peroxide, een stof die giftig is en kan leiden tot verwondingen. De containers zijn nog niet gevonden. De Kustwacht roept mensen die de containers hebben gezien op 112 te bellen en op afstand te blijven. Op Schiermonnikoog is inmiddels een zak met 25 kilo peroxide in poedervorm aangespoeld. Wie in contact is geweest met het poeder, wordt aangeraden naar de huisarts te gaan. De grootste vrees is op dit moment dat er nog meer van dit soort zakken in de Noordzee drijven.

Tekst gaat door onder video.

Volgeladen jeep

Zelf is Arjen woensdag en donderdag ook een kijkje gaan nemen op het strand. Het is een indrukwekkend gezicht, vertelt hij. „We zijn met de jeep en daarachter een karretje naar het strand gereden. De jeep en het karretje hebben we volgeladen. Ik heb zelf vooral veel auto-onderdelen zoals accu’s en ruitenwissers. Maar ook rieten manden die wel 85 euro per stuk waard zijn.”

Op dit moment liggen de gevonden spullen in de schuur bij hem thuis te drogen. Hij gaat ze straks verkopen via Marktplaats, net als menig eilander. „Er zijn heel veel schoenen gevonden. Die worden straks waarschijnlijk allemaal op braderieën in de zomer verkocht.” Zijn buurman heeft geluk. Op het strand spoelden tal van televisieschermen aan. Hij vond er een die nadat ‘ie was opgedroogd nog bleek te werken.

‘Het eilandgevoel is heel sterk’

Maar de eilandbewoners zijn niet alleen bezig met de goudkoorts. Ze beseffen dat de rommel op het strand ook opgeruimd moet worden. „Wat ik heel erg mooi vind, is dat direct nadat het was aangespoeld er allemaal lokale initiatieven werden opgezet om de rommel op te ruimen. Want al het spul dat we niet kunnen gebruiken, moet ook van het strand worden gehaald. Zoals het piepschuim, de dieren kunnen daar aan dood gaan en de natuur gaat eraan stuk. Iedereen ruimt het op, we werken goed samen met elkaar. Het eilandgevoel is nu heel sterk.”

Arjen vertelt dat het inmiddels een stuk schoner is dan woensdag, maar dat er nog veel werk aan de winkel is. „Het Amelander Gat, dat is het einde van het eiland, ligt bezaaid met speelgoed. Het getij van het water duwt dat weer verder en zorgt ervoor dat het speelgoed onder het zand komt te liggen. Dan lijkt het alsof het verdwenen is, maar het ligt er nog wel.”

Hulp van defensie

De eilanders krijgen vanaf donderdagavond gelukkig hulp van hogerop. Defensie stuurt honderd militairen naar de Waddeneilanden om mee te helpen met het opruimen. Arjen: „Het is erg fijn dat we het leger achter de hand hebben. Veel spullen drijven nog op zee en spoelen de komende dagen waarschijnlijk aan. Maar de eilanders moeten ook weer aan het werk en kunnen lang niet altijd schoonmaken.”