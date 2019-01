Onthullende bandopname van Holleeder opgedoken

Het was een close-call, toen er in 2016 over de brexit gestemd werd en ruim 2,5 jaar later is er nog steeds veel discussie over of brexit wel de juiste oplossing is. Daarom zijn er steeds meer Britten op zoek naar een buitenlands paspoort. Het liefst een paspoort van een EU-land.

100.000 euro

Volgens The Guardian hebben afgelopen 100.000 Britten het paspoort van hun buurland Ierland aangevraagd. Dat is flink meer dan tijdens de voorbije twee jaren 81.000 in 2017 en 46.000 in het jaar van de brexit-stemming.