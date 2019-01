Nashville-verklaring: 'Ze roepen bizarre dingen'

De verklaring van Nashville houdt de gemoederen al een aan aantal dagen lang bezig. Zowel voor- als tegenstanders roeren zich op sociale media.

We spraken met christenen Tom de Nooijer (18) en met Rik de Jong (23). Wat vinden zij van de petitie? In dit artikel de visie van Rik de Jong, de 'andere kant' van het verhaal lees je hier.

Genezen

„Dat je ‘eigen’ mensen zo haatdragend zijn, blijft pijnlijk”, vindt de 23-jarige Rik de Jong. Hij is protestants opgevoed, is zo’n tweeënhalf jaar geleden uit de kast gekomen in zijn directe omgeving en heeft een vriend.

Hij schuwt de Nashville-discussie niet en laat zich er dan ook over uit op Twitter. Tom de Nooijer terecht wijzen gaat De Jong dan ook niet uit de weg. „Het zal me aan mijn reet roesten dat jij mij als ‘je naaste’ ziet”, begint hij zijn tweet. Want, en dat is problematisch, „terwijl dat betekent dat je me als een melaatse ziet en gelooft dat ik ‘genezen’ moet worden. En dat je mijn grondrechten probeert af te pakken.”

Van de verklaring zelf schrok De Jong niet zo. „Alles wat in die Nashville-verklaring staat, heb ik eigenlijk al wel een keer gehoord”, vertelt hij. „Ik heb mailtjes gehad van bekenden waarin stond dat ik mijn relatie uit moest maken en dat het slecht met me af zou lopen als ik zo door zou gaan met mijn leven. Je leert ermee omgaan en het af te sluiten.” Maar het blijft pijnlijk.

Ziek

Zeker als je meeneemt dat De Jong veel van de mensen die de verklaring hebben ondertekend goed kent. „Dit zijn de mensen met wie ik opgegroeid ben. Sommigen van hen waren zelfs mijn docenten op de middelbare school. Het is moeilijk dat zij zo zwaar afwijzend zijn in de manier waarop ik leef. Zij zien mij als een ziek persoon, terwijl ik absoluut niet ziek ben.” In de verklaring staat dat homoseksualiteit te genezen zou zijn.

Rik is zo'n twee jaar geleden voor zijn geaardheid uitgekomen / Eigen foto

Bij zijn eigen kerk is zijn homoseksualiteit geen probleem, vertelt De Jong. „Ik ga naar een licht hervormde kerk, daar is ook een vrouwelijke dominee.” Hij kan zijn geaardheid dan ook prima combineren met zijn geloof.

Bizar

Maar waarom zo’n verklaring? En waarom zou je het ondertekenen? „Ze bedoelen het goed”, denkt De Jong. „Dat is eigenlijk het ergste. Zij denken echt dat dit de manier is waarop God – de God waarin zij geloven – het wil. En dat als je op een andere manier leeft, je naar de hel gaat. Dus proberen ze te voorkomen dat mensen naar de hel gaan en daarom roepen ze deze bizarre dingen.”

De Jong denkt niet dat hij hen van dat standpunt af kan krijgen. „Ik denk niet dat ik hun mening kan veranderen, maar ik zou hen wel wat willen meegeven: praat eens mét de mensen in plaats van over ze.” Hij is van mening dat als de kerk echt iets wil met homo’s en ze welkom willen laten voelen, ze meer met hen in gesprek moeten gaan.