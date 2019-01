Nashville-verklaring: 'Géén stap terug in de tijd'

De verklaring van Nashville houdt de gemoederen al een aan aantal dagen lang bezig. Zowel voor- als tegenstanders roeren zich op sociale media.

We spraken met christenen Tom de Nooijer (18) en met Rik de Jong (23). Wat vinden zij van de petitie? In dit artikel de visie van De Nooijer, de andere kant van het verhaal lees je hier.

Heisa om niks

Het verbaast Tom de Nooijer uit Oldebroek hoeveel ophef er is ontstaan over de Nashville-verklaring. De christelijke jongere onderschrijft globaal gezien de standpunten die in de verklaring staan. „Het huwelijk is bedoeld tussen man en vrouw. Maar dat is een standpunt dat al honderden jaren wordt uitgedragen.”

De vwo-scholier en een van de jongste raadsleden van Nederland begrijpt de commotie omtrent de verklaring die homoseksualiteit en transgender-zijn afwijst, niet zo. „Het is een heisa om niets en bovendien worden allemaal verkeerde termen gebruikt. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over ‘geradicaliseerde christenen’. Maar de SGP vindt al honderd jaar dat het huwelijk bedoeld is tussen man en vrouw.”

Volwaardige plek

Of het ondertekenen van deze verklaring niet te provocerend is? De Nooijer vindt van niet. „Er is niets mis mee om stelling in te nemen. Er zijn een paar zinnen waar iedereen overheen valt, terwijl in de verklaring niets nieuws staat. Bovendien staat er ook dat een homo altijd een volwaardige plek moet hebben in de kerk.”

Minister Van Engelshoven van Emancipatie noemt het pamflet 'een stap terug in de tijd'. De Nooijer: „Ik denk dat je daarmee de plank misslaat. Het is heel verstikkend dat je per se de mainstream gedachten over dit onderwerp moet bejubelen.” Volgens hem moet het gesprek worden aangegaan, zonder elkaars mening op voorhand te bestempelen als een ‘stap terug in de tijd’. „Nu wordt die discussie doodgeslagen.”

Relaxt discussiëren

Ook het feit dat het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd de verklaring te gaan onderwerpen op mogelijke strafbaarheid, noemt De Nooijer zeer onverstandig en zorgelijk. „Dit is gewoon iets wat je mag vinden. Maar mijn verwachting is dat het OM dit niet strafbaar vindt, want ik denk dat het niet te veroordelen valt op basis van het wetboek van strafrecht.”

De Nooijer hoopt dat we op een normale manier het gesprek met elkaar kunnen aangaan. „Die veroordeling en dat neerkijken op de ander, zo van ‘jouw mening doet er niet toe’, zoals dat wordt gezegd door de minister, mag anders. We moeten op een relaxte manier discussiëren.”

„Sommige mensen", vervolgt hij, „maken de vergelijking tussen radicale christenen en extremistische moslims". Maar dat gaat volgens hem niet op. „Wij veroordelen de homo als mens niet. We moeten iedereen, dus ook homoseksuelen, behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Met liefde dus. Dat vind ik ook het mooie aan het christendom. Het christendom heeft een duidelijke visie op het huwelijk en homoseksualiteit die ik uiteraard onderschrijf, maar de kerk is ten alle tijden een veilige plek.”