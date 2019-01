Joris ontwikkelt ‘n app voor mede-eenzamen

Als twintiger belandde Joris van Huijstee (52), oprichter van de app Contact Safe, in een psychose. Na zijn opname kwam hij terecht in een leven van sociale armoede en eenzaamheid. Nu heeft hij een app ontwikkeld voor mede-eenzamen. „Je bent echt niet zielig als je eenzaam bent, maar hebt wel behoefte aan contact.”

Een doordeweekse morgen in de La Place in Laren. Joris van Huijstee zit aan een tafeltje bij het raam. Een stoel is aan de kant geschoven en heeft plaatsgemaakt voor zijn rolstoel. Op tafel staan twee lege koffiekopjes en ligt een opgevouwen krant.

Iedere ochtend is Van Huijstee hier vanaf 08.00 uur een paar uur te vinden. Voor de krant en de koffie, maar vooral voor de reuring. „De mensen, de gezelligheid, dat doet mij goed”, vertelt Van Huijstee.

Van Huijstee uit Bussum is opgegroeid in buurdorp Laren. Als kind is hij misbruikt en op latere leeftijd gedrogeerd. Hij vertelt erover zonder emotie. Toen hij 24 was, veranderde zijn leven van de één op de andere dag. „Ik kreeg een psychose, moest stoppen met mijn economie-opleiding en worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.”

Geforceerd

Hij is een jaar opgenomen geweest, maar de nasleep is altijd gebleven. „Toen ik uit de inrichting kwam, was ik niet in staat om een sociaal leven te leiden. Ik kreeg uiteindelijk een uitkering en kwam terecht in de wereld van eenzaamheid.” Van Huijstee praat rustig en denkt na over de woorden die hij gebruikt. „Het zijn belerende, goedbedoelde, maar weinig effectief hebbende momenten waarop eenzamen met elkaar in contact komen. Als je bij zo’n koffie-inloop bent, zit een sociaal werker toe te kijken hoe jij contact maakt met een ander. Dat is hoogst ongemakkelijk. Je bent ondergeschikt aan acceptatie en aan groepsvorming binnen een groep.”

Hij gaat rechtop zitten. „Op een gegeven moment was ik er klaar mee dat mijn leven in het teken stond van overleven. Ik wilde iets voor mezelf gaan doen.” Daarnaast zag hij een gat in de markt: „De wereld van eenzaamheid heeft behoefte aan iets nieuws.” Het werd een eigen app; een laagdrempelige oplossing om eenzamen met elkaar in contact te brengen.

Sinds december is de app Contact Save, zoals-ie heet, live. Het was een investering van 30.000 euro. „Dat kwam omdat ik eerst een app had gelanceerd die niet goed werkte.” Er moest en zou een totaal nieuwe app komen, want zijn verlangen om eenzame mensen met elkaar in contact te brengen, bleef. “En omdat ik het syndroom van Asperger heb, kon ik het project niet loslaten.”

Safe

De app kun je vergelijken met een datingapp, maar dan voor vriendschappelijke contacten. Via een matchlijst kun je met elkaar chatten. Naast één-op-ééngesprekken kun je ook in een groep contact leggen. In de app kun je leeftijden en voorkeuren aangeven, zoals afstand en geslacht. Omdat Van Huijstee niet wil dat mensen een nepaccount aanmaken, kun je geen profielfoto uit je afbeeldingenbibliotheek downloaden en moet je een foto en video van minimaal tien seconden van jezelf maken. Daarnaast ben je verplicht je locatie toe te staan, zodat je elkaars afstand kunt zien en daar niet over kunt liegen.

Van Huijstee hoopt dat ook buurthuizen en wijkcentra een profiel aanmaken. „Die kunnen dan met een eigen contactlijst en groupchat aangeven wanneer ze gezellige middagen organiseren.” Hij schuift zijn kopje aan de kant. „De app is zonder verplichtingen en geeft je volledige zelfbeschikking. Misschien woont 500 meter verderop ook iemand die eenzaam is. Via deze app kun je daarmee in contact komen.”

Zijn doel is om de investering van 30.000 euro uiteindelijk terug te verdienen. Hoe hij dat gaat doen, weet hij nog niet. Hij verwacht dat het met advertentie-inkomsten gaat lukken. „Maar voor nu vind ik dat niet het belangrijkst.” Er verschijnt een voorzichtige glimlach op zijn gezicht. „Eenzaamheid terugdringen. Daar gaat het om.”