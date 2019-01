Drie gewonden bij steekpartij in Manchester

Bij een steekpartij in Manchester zijn drie gewonden gevallen, een van hen is een agent. De dader is aangehouden. Volgens de politie gaat het om een terroristische aanslag, schrijft de BBC.

Een 25-jarige man stak op oudejaarsavond in op mensen bij het Manchester Victoria station. Een BBC-medewerker was toevallig op het station en zag het voorval gebeuren. Volgens de medewerker, Sam Clack, zou de man „Allah" geroepen hebben, gevolgd door een slogan die Westerse overheden bekritiseert.

Keukenmes

De aanvaller zou een lang keukenmes hebben gehad. „Het zag eruit alsof ze aan het vechten waren, maar de vrouw was aan het schreeuwen", vertelt Clack. Die schreeuw ging door merg en been.

In totaal wist de man twee mensen te verwonden voordat de politie bij hem kwam. Daarna raakte ook een politieagent gewond. „De man was erg agressief en bleef zich verzetten tegen de arrestatie. Hij zag eruit alsof hij nog veel meer leed wilde veroorzaken dan hij nu al had gedaan."

De slachtoffers zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, ze bevinden zich buiten levensgevaar. Ook de dader is gewond geraakt en bevindt zich in het ziekenhuis. De politieagent was in zijn schouder geraakt, maar mocht inmiddels alweer naar huis.

Volgens de lokale politie is er op dit moment geen indicatie van grotere dreiging.