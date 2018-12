Zeker 43 doden en 25 gewonden bij aanslag Kabul

Bij een aanslag op verschillende overheidsgebouwen in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker 43 mensen om het leven gekomen. Of daar de drie doodgeschoten aanvallers bijgerekend zijn is onduidelijk. Daarnaast zijn er nog eens 25 gewonden.

Op Kerstavond vond er een zelfmoordaanslag plaats met een autobom, waarna gewapende lieden het overheidspand bestormden en ook enkele naastgelegen gebouwen onder vuur werden genomen.

Politie zoekt

Het is niet gezegd dat het bij 43 doden blijft. De politie is nog in de gebouwen aan het zoeken of er nog andere slachtoffers zijn. De confrontatie tussen de extremisten en de veiligheidsdiensten duurde uren, zo laat het ministerie van Volksgezondheid weten. Of er aanvaller ontsnapt en voortvluchtig zijn, is onbekend.

De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. In het recente verleden claimden vertegenwoordigers van Islamitische Staat of de Taliban de bloedige aanslagen. In Kabul werden dit jaar al 22 aanslagen gepleegd. Daardoor kwamen meer dan 500 mensen om.