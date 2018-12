Edo Paardekooper Overman uit Bloemendaal weet uit eigen ervaring hoe het leven kan lopen en dat je zomaar dakloos kunt raken. Inmiddels heeft hij zelf weer een dak boven zijn hoofd, maar hij blijft zich - al jarenlang - inzetten voor dak- en thuislozen. „Wet- en regelgeving zit elkaar te vaak in de weg, daklozen worden daar de dupe van.”

Vandaag, op de internationale Dag voor de Rechten van de Mens, werd hij beloond met de eretitel Mensenrechtenmens 2018. De twee andere genomineerden waren Beau van Erven Dorens, die in zijn televisieprogramma’s het Amsterdam- en het Rotterdam Project aandacht besteedt aan daklozenproblematiek, en de Nederlandse Straatdokters Groep. De straatdokters bieden medische hulp aan thuisloze mensen in ons land.

„Een mooie mix van verschillende perspectieven op de situatie”, vindt Paardekooper Overman. „Beau maakt iets zichtbaar aan het bredere publiek en werkt tegen het stigma dat er rondom dakloosheid hangt. De straatdokters tonen aan dat er ook rechten worden geschonden op medisch gebied en dat daar iets aan gedaan moet worden.”

Falend overheidsbeleid

Zelf houdt Paardekooper Overman zich bezig met het beleid rondom dak- en thuislozen. Hij zit aan tafel bij wethouders, staatssecretarissen en instanties om mee te praten over de problemen in wetten en beleidsstukken.

En het gaat meer dan eens mis, ziet hij. „Wet- en regelgeving zit elkaar te vaak in de weg. Het meest prangende voorbeeld daarvan is de kostendelersnorm die in de participatiewet is opgenomen. Kortgezegd betekent die maatregel dat als een uitkeringshouder een ouder of vriend in huis heeft, dat diegene dan op zijn uitkering wordt gekort. Als gevolg daarvan kunnen mensen een ander niet meer in huis nemen als het nodig is en worden jongeren eerder uit huis geduwd door ouders met een uitkering. Aan de andere kant zegt diezelfde regering: je moet zorgen dat je je eigen problemen oplost. Dat zit elkaar natuurlijk in de weg.”

Gebrek aan goedkope woningen

Het grootste probleem is volgens Paardekooper Overman het grote tekort aan woningen, ook een gevolg van overheidsbeleid. „Huurprijzen zijn door de huurdersheffing omhoog gegaan, waardoor mensen aan de onderkant niet meer kunnen wonen. Dakloosheid ligt daardoor voor de hand.”

Hoewel Paardekooper Overman zich met name bezighoudt met beleidsmakers, kan ook het algemene publiek meer doen voor daklozen, denkt hij. „De beste raad: kijk niet weg. Kijk iemand aan, vraag of diegene misschien een kop koffie lust. Vraag wat er is gebeurd en of er iets is wat je kunt doen om te helpen. Geld geven is niet per se het belangrijkste, maar durf maar eens het contact te leggen. Vaak komen daar best hele leuke gesprekken uit voort.”