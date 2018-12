Voorleesmiddag dragqueens afgelast door dreiging

Een bibliotheek in Nijmegen heeft zaterdagmiddag een evenement waar drag queens verhalen zouden voorlezen voor kinderen afgeblazen.

De reden hiervan was de aanwezigheid van enkele extreemrechtse jongeren die tegen de voorleesmiddag protesteerden rond het gebouw, zo meldt Omroep Gelderland.

Identitair Verzet

Omwille van de veiligheid en de welzijn van de kinderen, besloot de Nijmeegse bibliotheek Mariënburg om het hele evenement niet door te laten gaan. Op het evenement waren niet alleen belangstellende ouders met kinderen af gekomen. Ook leden van het uiterst rechtse Identitair Verzet meldden zich op de locatie. Zij wilden van deze gelegenheid gebruik maken om 'een ander geluid te laten horen in Nijmegen'.

Het feit dat 'mannen in vrouwenkleding wilden kinderen gaan voorlezen en onderwijzen over 'diversiteit', ging er bij de organisatie niet in, zo laten zij weten op Facebook.

Kleurrijke Verhalen was bedoeld voor kinderen van vier jaar en ouder. Samen met hun ouders zouden zij verhalen over acceptatie van verschillen van extravagant uitgedoste drag queens en 'drag kings' voorgeschoteld krijgen. Er was hiervoor een speciale selectie gemaakt uit kinderboeken.

Het evenement aangekondigd op de site van de bieb ©Biblotheek Gelderland Zuid

Anti-drag demo

Hoewel er maar vier demonstranten naar de bieb toekwamen, vond directeur Bert Hogemans het toch noodzakelijk om de voorleesmiddag niet door te laten gaan. Hij vertelt tegen journalisten van De Gelderlander dan de veiligheid van de kinderen het belangrijkste is. Hij geeft echter wel toe dat de betogers op deze manier hun gelijk kregen.

Het is niet de eerste keer dat de voorleesmiddag van drag queens wordt verstoord door betogingen. Begin oktober was het evenement eveneens reden voor een demonstratie. Leden van de fundamentalistisch katholieke organisatie Civita Christiana kwamen toen naar de bieb toe. Hier ontstond daarna een grimmige sfeer tussen hen en voorbijgangers. Dit protest was echter aangemeld bij de gemeente, iets wat zaterdagmiddag niet gebeurde.

Ook nu moest de politie de demonstranten en voorbijgangers bij elkaar vandaan houden. Na anderhalf uur werden de leden van Identitair Verzet onder begeleiding van twee agenten naar hun auto gebracht die even verderop stond geparkeerd. De politie is met de demonstranten in gesprek gegaan.