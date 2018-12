Tsunami Indonesië door instorten vulkaan

Dat de wolf al meermaals in Nederland gespot is, weten we inmiddels wel. Maar er is een kans dat 2019 daadwerkelijk het jaar van de (Nederlandse) wolf gaat worden. Als de wolven die nu op de Veluwe vertoeven er over een paar weken nog zijn, hebben ze zich definitief gevestigd.

Permanente vestiging

Dat blijkt uit een analyse van de Wageningen Universiteit en monitoring van de natuurorganisatie Wolven in Nederland, schrijft de NOS. Het gaat om twee wolvinnen; de een is sinds juli in Nederland en de ander sinds augustus. Als de eerste wolvin eind januari nog in ons land is, is ze officieel gevestigd. Ze 'luistert' naar de charmante naam GW998f.