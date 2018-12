Ook politie heeft kritiek op arrestatie Michael P.

Niet alleen Michael P. en zijn advocaat hebben kritiek op de manier waarop hij vorig jaar aangehouden werd. Ook binnen de politie is er kritiek geuit op de handelswijze van toen de moordenaar van Anne Faber gearresteerd werd.

De meeste kritiek is er op het Openbaar Ministerie, die eiste dat er bij de aanhouding direct gevraagd werd naar de verblijfplaats van Anne Faber. Dat maakt RTL Nieuws op uit 578 pagina’s tellende Rijksrecherche-onderzoek dat ze mochten inzien.

Zeer ongebruikelijk

,,Ik had daar moeite mee omdat wij weg willen blijven van zaken als verhoor. Dat is zeer ongebruikelijk", stelt de teamleider van het team. ,,Wij zijn er om de verdachte aan te houden en om hem over te brengen, maar niet om hem een verhoor af te nemen."

Het OM had aangegeven dat P. niet op zijn zwijgrecht hoefde te worden gewezen en dat hij hardhandig mocht worden aangepakt. Iets dat de politieteamleider niet zint. ,,We willen ons niet laten leiden door de emotie van een zaak."

Grijs gebied

Ook andere leden sluiten ze daar bij aan. ,,Formeel gezien bevonden wij ons sowieso in een grijs gebied. Zo is tijdens een evaluatie op een later moment besproken dat wanneer zo'n situatie zich weer in de toekomst voordoet, dit wel iets beter dichtgetimmerd moet worden. Dat zijn wel dingen die vrij cruciaal zijn, vooral wanneer justitie opdracht geeft maar later misschien bedacht dat het toch iets te veel van het goede is geweest. Mijn collega's kregen het gevoel dat justitie haar keutel introk."

Inmiddels heeft het Om toegegeven dat het niet op zijn best gehandeld heeft. ,,Deze instructie/opdracht was, zeker achteraf bezien, onvoldoende concreet geformuleerd voor het team dat met de uiteindelijke uitvoering was belast.”