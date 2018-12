Onrust door paranoïde brief op Brabantse deurmatten

De West-Brabantse politie krijgt de laatste dagen verschillende meldingen binnen over een opvallend poststuk. In de brief claimt een onbekende dat het faillissement van de Rabobank en ING aanstaande is. De politie is niet gecharmeerd van de actie en meldt dat het om een nepbrief met foutieve informatie gaat.

Financiële catastrofe?

Volgens Omroep Brabant zijn er vanuit zowel Roosendaal als Breda meldingen binnengekomen over de onheilspellende boodschap.

In het poststuk valt in kapitalen te lezen dat op 7 januari 2019 het faillissement van zowel de Rabobank als ING wordt uitgesproken met als resultaat bevroren rekeningen. Door 'in stilte voorzorgsmaatregelen' te nemen, zouden rekeninghouders hun tegoeden veilig kunnen stellen.

De overheid zou samenspannen met de bankdirecteuren door deze informatie bewust geheim te houden.

Onderzoek

Alleen al op vrijdag kwamen er tientallen klachten binnen over de papieren spam bij de politie. Zij zijn met een onderzoek gestart om de identiteit van de anonieme afzender te achterhalen.

Ook roepen ze getuigen op om een signalement door te geven als zij de brief ontvangen. Daarnaast wordt verzocht 112 te bellen indien iemand meer informatie heeft.

Volgens de lokale Rabobank is de 'zeer belangrijke' boodschap in elk geval onzin, zij stellen hun klanten gerust en melden dat een faillissement niet aan de orde is.