Familie B.: broer waarschuwde voor gevaar

Ze werd in één klap wereldberoemd in Nederland. Eind september kreeg Heleen Euwe na een artikel in Metro een lawine aan media-aandacht over zich heen. Het verhaal ging over de bizarre woonsituatie van de 47-jarige Rotterdamse en haar vriend en zoontje. Terwijl er volop werd gesloopt in de Bloklandstraat, stond hun huis als enige nog fier overeind.

De meeste woningen in het rijtje waren eigendom van woningcorporatie Woonstad Rotterdam, dat besloot om er een blok nieuwbouwhuizen neer te zetten. Euwe en haar vriend wilden echter niet vertrekken uit hun koophuis. Dus werd de rest van de woningen tegen de vlakte gegooid en worden in 2019 de nieuwe woningen tegen het overgebleven huis aan gebouwd.

Wonen in een bouwput had op z’n zachtst gezegd zo zijn weerslag op het gezin. Verdriet, stress, en grote zorgen. Euwe stortte in. Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden achter de rug en vinden de eerste heiwerkzaamheden voor de nieuwe huizen plaats. Hoe zou het met Euwe zijn? Is de rust een beetje teruggekeerd of juist niet? Ze stemt in met een interview om terug te blikken op het voor haar zo bewogen jaar.