ESA brengt 'Winterwonderland op Mars' in beeld

Voor wie van een witte Kerst houdt hoeft hiervoor niet per se op onze planeet te blijven. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft beelden naar buiten gebracht van een krater bij de noordpool van de vierde planeet van de zon.

In de Korolev-krater op de rode planeet is een grote hoeveelheid permafrost waargenomen. De waterijslaag is naar schatting 2 kilometer dik en 60 kilometer breed, zo meldt ESA in een persbericht.

Mars Express

De foto is gemaakt door de Mars Express, dit ruimtevaartuig werd op 2 juni 2003 gelanceerd en kwam op Eerste Kerstdag van dat jaar aan op zijn bestemming. Over een paar dagen zweeft de satelliet dus precies 15 jaar in een eenzame baan rond de planeet Mars. De foto van de winterse krater zien ze dan ook als een prachtig jubileumcadeau.

Deze bijzonder scherpe foto werd gemaakt door meerdere beelden samen te voegen. Met beeldbewerking en HDR-technologie, waarbij vijf beelden met verschillende lichtinstellingen worden gecombineerd, kon het mogelijk om de ijslaag in de krater goed vast te leggen. Ook het gebied rondom de krater is op een gedetailleerde wijze vereeuwigd. Er zijn duidelijk rode Martiaanse rotslandschappen te zien met hoogteverschillen en een grote hoeveelheid waterijs.

De ijsduinen van het Noordpoolgebied ©ESA, Mars Express

Koude krater

De Korolevkrater is 82 kilometer breed en is gelegen in de noordelijke laaglanden van de rode planeet. De krater is bijzonder te noemen omdat hij is gevuld met een dikke laag waterijs die op zijn dikst bijna 2 kilometer dik is. Het Marsoppervlak is bezaaid met inslagkraters omdat er nauwelijks een atmosfeer is. Hierdoor hebben planetoïden en kometen vrij spel.

Vanwege de lage temperaturen op Mars en een zogenaamde 'kouval' blijft de ijsvloer in de krater erg goed bewaard. Omdat hele holte gevuld is met ijs koelt het de lucht die eroverheen trekt af. Omdat koude lucht zwaarder is dan warme lucht, daalt deze. Hierdoor hangt er direct boven de krater een schild van koude lucht.

En omdat lucht een slechte warmtegeleider is, zal het ijs nooit smelten. Hierdoor is het in de Korolevkrater permanent 'winter', ook als het in de omgeving flink op zou warmen.

Een wereldkaart van de planeet Mars ©Wikimedia Commons

Voorwaarts Mars?

Mars is de vierde planeet van de zon en een stuk kleiner dan de Aarde. Als de Aarde een twee-euro-muntstuk zou zijn, dan was Mars een een-eurocentmuntje geweest. Omdat onze buurman verder van de zon vandaan ligt, is het er ook een stuk kouder; meestal is het er tussen de -140 en -20 graden Celsius. Er is nauwelijks een atmosfeer en de luchtdruk is nog geen procent van die wij hier gewend zijn.

Mocht je door de Kerstdagen iets te veel zijn aangekomen dan is een tripje naar Mars wellicht aan te bevelen. Omdat de zwaartekracht er een stuk lager is, ben je ook direct een stuk lichter. Een mens van 68kg weegt hier slechts 25kg. Neem alleen wel een goed ruimtepak mee, anders zul je hier niet lang van kunnen genieten.

Business Insider vroeg ooit aan de projectleider van de Curiosity hoe lang iemand het er zou overleven in een shirt en spijkerbroek. „Enkele minuten", antwoordde Chris Webster van NASA, „Je huid en organen zullen open breken en alle gas in je lijf zal hieruit ontsnappen. Het is een snelle maar ongelofelijk pijnlijke dood." Mocht je dit onverhoopt overleven dan is zuurstoftekort een probleem. Als je je adem niet inhoudt dan zitten je hersenen binnen 15 seconden zonder lucht en is het snel afgelopen.