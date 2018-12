99-jarige krijgt brief die 77 jaar op zeebodem lag

Een 99-jarige overgrootmoeder uit Groot-Britannië, Phyllis Ponting, heeft een wel heel bijzondere brief ontvangen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Ponting verloofd met een soldaat. Deze soldaat schreef een liefdesbrief aan haar, die vervolgens decennialang op de bodem van een in de oceaan gezonken schip lag.

Lang en gelukkig leven

Het schip werd deels vernietigd door de Duitsers, en Ponting vernam nooit meer iets van haar geliefde, Bill Walker. Decennia later heeft Ponting dan toch eindelijk een antwoord ontvangen op haar laatste liefdebrief aan Walker. Samen met 700 andere brieven werd de brief van Walker opgedoken uit het gezonken vrachtschip ‘SS Gairsoppa’.

Volgens de Daily Mail heeft Ponting een lang, maar ook gelukkig leven achter de rug. Ponting is twee keer getrouwd geweest, heeft vier kinderen, vier kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. „Ik kan het niet geloven” vertelde ze aan de krant.”

„Ik denk dat Bill de oorlog niet heeft overleefd. Anders zou hij meteen naar mijn adres op de Roseland Avenue zijn gegaan daarna. We zouden getrouwd zijn. Hij hield enorm van me” aldus Ponting.

Verguld van vreugde

De brief van Walker werd samen met de 700 andere brieven gerestaureerd. Via een BBC-documentaire kon Ponting worden geïdentificeerd als de ‘Phyll” waarmee Walker zijn brief opende.

In zijn laatste brief aan Ponting schreef Walker dat hij zo blij was dat zij zijn huwelijksaanzoek had geaccepteerd. „Je had erbij moeten zijn toen ik de brief, met jouw ‘ja’, opende. Ik was verguld van vreugde. Ik kon er niets aan doen: Je zou moeten weten hoe blij je me hebt gemaakt.”