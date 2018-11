Zo zien de Turkse en Marokkaanse bruiloften eruit

Trouwen lijkt in Nederland misschien steeds minder populair te worden, maar voor de Nederlanders met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond is niets minder waar. Toch trouwen ook deze groepen op steeds latere leeftijd. Twintig jaar geleden trouwden van de Nederlanders met een Turkse achtergrond nog bijna een derde op 21-jarige leeftijd. Nu is dat nog geen 10 procent.

Oudere bruidsparen

Hasnae Emira verbaast het niet dat uit de cijfers van het CBS blijkt dat de leeftijd van deze groepen Nederlanders om te trouwen steeds hoger ligt. Als weddingplanner voor Turkse en Marokkaanse bruiloften ziet ze ook steeds oudere bruidsparen: „Ze willen eerst hun studie afmaken en een carrière opbouwen om te sparen voor een mooie bruiloft. Het speelt ook mee dat men niet meer trouwt puur om het trouwen. Ze doen dit nu met iemand waar ze ook echt een toekomst mee zien.”

Niet alleen trouwen de Nederlanders met een Turkse of Marokkaanse achtergrond op een jongere leeftijd dan Nederlanders, hun bruiloften zien er ook heel anders uit. Toch zit er een groot verschil tussen de Turkse en Marokkaanse bruiloften. „Bij Turkse bruiloften komen veel meer gasten. We praten dan over aantallen van minstens achthonderd, soms zelfs boven de duizend. Zij nodigen al hun kennissen en collega’s uit. En ook hun familieleden nodigen iedereen uit die ze kennen”, vertelt Elham Klaassens, weddingplanner bij Diamond Wedding & Party. „Bij Marokkaanse bruiloften heb ik zulke grote aantallen nog nooit gezien. Zij nodigen meestal tussen de 200 en 300 mensen uit.”

Vier verschillende jurken

Allebei de weddingplanners leggen uit dat er ook een groot verschil in het eten is. Emira: „Op Marokkaanse bruiloften wordt veel eten geserveerd en ook drinken is er vaak voldoende aanwezig. Ze beginnen met hapjes en koekjes. Bij het diner worden er een voorgerecht, 1 à 2 hoofdgerechten en een dessert geserveerd.” Bij de Turkse bruiloften is het eten daarentegen wat simpeler. Er is een voorgerecht en een hoofdgerecht. In plaats van een dessert wordt na het diner de taart aangesneden en geserveerd. „Bij Turkse bruiloften gaat het om de locatie die geschikt moet zijn voor zulke grote aantallen personen”, legt Klaassens uit.

Een ander belangrijk verschil tussen de twee cultuurrijke bruiloften is dat bij de Marokkaanse bruiloften de vrouwen en mannen vaak gescheiden zitten. Deze bruiloften worden trouwens wel door de familie van de bruid en bruidegom samen gefinancierd. Bij Turkse bruiloften is het de familie van de bruidegom die alles betaalt, ongeacht de grootte van het huwelijksfeest. Maar ook zit er een verschil in de jurken van de bruid. „Op de dag van de bruiloft wordt de bruid in een witte bruidsjurk opgehaald door de familie van de man en een traditioneel Marokkaanse band”, vertelt Emira. „De bruid kleedt zich op de trouwlocatie meestal twee à drie keer om in verschillende traditionele jurken en eindigt meestal weer in haar witte bruidsjurk.” De Turkse bruid kleedt zich niet om op locatie, zij heeft de hele dag haar witte bruidsjurk aan.

Gemixte bruiloften

De grote Marokkaanse en Turkse huwelijksfeesten worden steeds populairder in Nederland en volgens Emira ook steeds mooier en spectaculairder. Klaassen ziet nog een ontwikkeling in de bruiloften: „Er zijn steeds vaker gemixte bruiloften, zoals ik ze noem. Turken en Marokkanen trouwen met elkaar. Ze zijn allebei moslim, de drempel is steeds minder hoog.”