Ophef over groepsfoto van 'Hitlergroet-scholieren'

Een middelbare school in de Amerikaanse staat Wisconsin is een onderzoek gestart na het verschijnen van een groepsfoto met daarop ongeveer zestig mannelijke bovenbouwleerlingen. De groep jongens lijkt massaal een nazigroet te brengen en dit ging al snel het hele internet over.

De groep is op de foto gekleed in gala en lijkt er een hoop lol in te hebben om hun rechterarm te strekken. Ze zijn leerlingen op de middelbare school van Baraboo en hun gedrag wordt op dit moment onderzocht. Hierbij is ook de politie ingeschakeld.

Arm omhoog

Er worden niet alleen Hitlergroeten maar ook handsymbolen gemaakt die worden gebruikt door de KKK. De zaak wordt zeer hoog opgenomen door de autoriteiten die in actie kwamen nadat er op sociale media grote verontwaardiging was ontstaan. Het gewraakte portret werd hierop door de fotograaf offline gehaald.

De fotograaf ontkent dat hij de scholieren heeft uitgelokt. Hij vertelt aan Associated Press dat hij nooit de intentie heeft gehad om iemand te kwetsen of om bepaald gedrag uit te lokken. „Ik heb geen enkele fout gemaakt naast het feit dat dit shot niet helemaal goed getimed was."

Op zijn website is een verklaring te lezen waarin hij stelt tegen elke vorm van xenofobie te zijn en het publiceren van de afbeelding betreurt. Het is niet bekend of de man de link met het nationaalsocialistische gebaar heeft opgemerkt bij het online zetten van het groepsportret.

Groepsdruk

Op de foto is in de rechterhoek boven een jongen te zien die zichtbaar niet blij is met de situatie. Hij is een van de weinigen die zijn rechterarm niet omhoog deed op het moment dat het portret geschoten werd. „Ik vond het griezelig", vertelt de 18-jarige Jordan Blue aan CCN. „De fotograaf vroeg of we onze armen omhoog wilden doen, maar zei niet op wat voor manier. Mijn klasgenoten kozen er toen voor om het op de meest kwetsende en kwalijke wijze van allemaal te doen."

Jordan Blue ontkent dat het gedrag van zijn jaargenoten representatief is voor iedereen in Baraboo en op zijn school. „Baraboo is een hechte gemeenschap en we zijn absoluut geen racisten," vertelt hij. Ook zegt hij aan de nieuwszender dat het gedrag van zijn klasgenoten hard is aangekomen in de plaats met ongeveer 10.000 inwoners.

Andere leerlingen van de middelbare school laten journalisten via sociale media weten dat er op de school vaker racistische incidenten zijn geweest. Sommigen zouden meermaals 'white power' hebben geroepen in de hal en het openbaar verkondigen van racistische en rechts-radicale standpunten zouden er schering en inslag zijn.