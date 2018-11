'Nieuw plan helpt Amsterdammer sneller aan woning'

Een dikke portemonnee en een flinke portie geduld: tegenwoordig moet je over beide beschikken, wil je nog kans te maken op een woning in onze hoofdstad.

Een beetje geduld kunnen de meeste jongeren nog wel opbrengen, maar een flinke portemonnee? Die hebben de meesten niet. Daarmee vervalt vaak meteen de kans op een woning, merkt ook Tom Leenders, PvdA duo-raadslid in Amsterdam. Daarom bedacht hij een plan om Amsterdamse jongeren te helpen bij hun zoektocht naar een woning.

Zestien jaar, inschrijven maar

„Mijn plan is dat jongeren uit Amsterdam zich voor een woning kunnen inschrijven vanaf zestien jaar”, vertelt hij. „Nu is dat nog achttien jaar.”

Hoe langer je ingeschreven staat, hoe eerder je in aanmerking komt voor een woning. En met een gemiddelde wachttijd van tien jaar is het plan van Leenders geen overbodige luxe. Het wil volgens Leenders namelijk nu nog weleens gebeuren dat jongeren van 28 jaar uit Amsterdam Nieuw-West, Noord of Zuid-Oost nog noodgedwongen bij hun ouders wonen, omdat er geen woningen te vinden zijn.

Daarnaast stelt hij dat het aanbod van betaalbare woningen sowieso veel te laag is in Amsterdam. „Vooral jongeren die net beginnen met werken, verdienen niet genoeg om in aanmerking te komen voor iets anders dan een sociale huurwoning.” Met zijn plan hoopt Leenders de realiteit iets te verzachten.

Sneller in aanmerking

„Op deze manier zou het plan Amsterdamse jongeren in ieder geval kunnen helpen sneller in aanmerking te komen voor een woning. Dat vergroot de kans dat ze in de stad blijven wonen.” Leenders wil namelijk niet dat jongeren die hun hele leven al in Amsterdam wonen en werken, de stad gaan verlaten of tot hun 28ste bij hun ouders moeten blijven wonen.

Zijn plan mag dan wel een stap in de goede richting zijn, het is echter geen eindoplossing. Er moet veel meer gebeuren, vindt hij. Het allerbelangrijkste is dat er veel meer bijgebouwd wordt aan de betaalbare sociale voorraad, zodat je niet de jackpot moet winnen om in Amsterdam te kunnen blijven wonen.”

Daarnaast kan Amsterdam het plan volgens Leenders niet alleen uitvoeren. De regio moet het samen doen. „Er zijn woningmarktregio’s in Nederland en op dat niveau worden de afspraken omtrent sociale huurwoningen gemaakt. Het kan dan ook niet zo zijn dat Amsterdam als enige wat doet aan de betaalbare voorraad sociale huurwoningen terwijl Amstelveen daar niet aan meedoet. De gemiddelde jongere zal het namelijk niet zoveel interesseren of ze in Duivendrecht, Diemen of Amsterdam woont.”