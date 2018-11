Hoe bereiden webwinkels zich voor op Black Friday?

Quizvraagje: in welke periode is het bij bol.com het drukst met bestellingen? A) Kerst B) Sinterklaas C) Black Friday. Verrassend genoeg is het laatste antwoord goed. Terwijl de andere twee feestdagen een veel langere geschiedenis hebben in Nederland, gaat het uit de Verenigde Staten overgewaaide fenomeen met de eer aan de haal.

Het is dan ook niet voor niets dat bedrijven zich vol op Black Friday storten. Ondanks de fikse kortingen die ze op deze dag geven, valt er veel geld te verdienen. Zowel online als in winkels. Maar hoe bereiden ze zich voor op een stormloop van consumenten die een koopje hopen te scoren?

„Als straks de kerstdagen achter de rug zijn, beginnen we direct met de voorbereidingen op de feestdagendrukte van november en december 2019. Van Singles Day tot Black Friday en van Sinterklaas tot kerst”, zegt Roos Franssen van bol.com. „Op die manier kunnen we een goede inschatting maken van welke extra cadeautjes we kunnen verwachten en wat dat voor onze partners in het ‘pakjeshuis’ en het logistieke processen betekent. Uiteraard groeit ook het aantal mensen mee dat bij ons werkt.”

Normaal gesproken draait het tijdens Black Friday voor om elektronicaproducten, maar door het zoekgedrag van klanten te analyseren heeft bol.com de blik wat dit betreft verbreed. Zo kun je niet alleen Xbox-consoles en Spiderman voor de PlayStation 4 voor de helft van de prijs krijgen, maar ook luiers en verzorgingsproducten.

Inmiddels draait het niet meer alleen om de bewuste vrijdag. Winkels warmen de consument de hele week op met aantrekkelijke aanbiedingen. Daar weten ze bij Zalando alles van. Deze week geven ze elke dag korting op een andere productcategorie. „In juli zijn we begonnen met de eerste voorbereidingen”, zegt Valentine Vierne van de kledingwebwinkel. „In de maanden erna hebben we tests gedaan en gewerkt aan de stabiliteit van de webshop. We moeten ervoor zorgen dat alle bestellingen snel worden verwerkt en dat onze betaaltools dat kunnen bijbenen. Ons technisch supportteam voor Black Friday bestaat uit meer dan tweehonderd mensen, onder wie ingenieurs, dataspecialisten, analisten en projectmanagers. We hebben er alle vertrouwen in dat zij het verkeer op onze website in goede banen kunnen leiden.”

Vorig jaar werden er op piekmomenten op Black Friday meer dan tweeduizend bestellingen per minuut geplaatst bij Zalando. In totaal waren dat er meer dan een miljoen, vier keer zo veel als op een gemiddelde dag.

Ook bij Mediamarkt verwachten ze weer een gekkenhuis. Niet alleen online, maar ook in de winkels. „Ik sprak iemand van onze vestiging in het centrum van Rotterdam en daar zullen net als vorig jaar weer dranghekken voor de deur worden gezet”, zegt Jeroen Baardemans van de elektronicazaak. „Op een gegeven moment was het gewoon helemaal vol in de winkel en kon er niemand meer bij. Want mensen moeten zich natuurlijk wel op een normale manier door de winkel kunnen begeven. Om alles goed te laten verlopen hebben we de inzet van personeel maximaal opgeschaald. Iedereen die kan komen werken, komt werken.”

Sinds afgelopen maandag heeft Mediamarkt dagelijks tientallen producten in de aanbieding, als warming-up richting Black Friday. Baardemans verwacht dat het de grootste campagnedag wordt uit de geschiedenis van het bedrijf. „Consumenten zijn steeds meer op zoek naar aanbiedingen, merken we aan onze bezoekcijfers van de webshop. Vrijdag bieden we er honderden aan, dus dat zal een enorme piek veroorzaken. Zowel online als in de winkels. Dat gaat tot maandag door, dan sluiten we een week vol aanbiedingen af met Cyber Monday. Tot die tijd is iedereen binnen Mediamarkt er dag en nacht mee bezig. Ook voor ons is zo’n periode het hoogtepunt van het jaar. Het geeft iedereen een positieve boost.”