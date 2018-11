Eerste speldenprikken van Koning Winter in aantocht

Waar het vandaag nog met temperaturen van een graad of 12/13 redelijk zacht weer was, lijkt hier volgende week verandering in de komen.

Na het weekend draait de wind naar het oosten en dit maakt de weg vrij voor koudere lucht. De verwachte maximumtemperaturen zullen volgende week ongeveer 5 graden zijn en dat iets frisser dan normaal.

De dalende maximumtemperaturen in de pluim van Buienradar ©Buienradar

Winterjas aan

De komende dagen zal de temperatuur geleidelijk omlaag gaan in Nederland, donderdag wordt het een graad of tien. Daarna koelt het in het weekend verder af tot en met maandag. Na maandag liggen de temperaturen rond de vijf graden overdag. De winterjassen, sjaals en handschoenen mogen dus definitief uit de kast. Ook in de nachten zal het een stuk frisser worden met minimumtemperaturen rond het vriespunt. Het is dus raadzaam om een warm onderkomen te zoeken voor niet wintervaste plantjes in de tuin.

Als we de pluimverwachtingen moeten geloven, is het voorlopig echt even gedaan met het zachte herfstweer. Er lijkt zoals de modellen nu laten zien een langdurige koude periode aan te komen met een wind uit het oosten en met temperaturen van rond de vijf graden overdag. Het koudste wordt het in het zuiden en oosten van het land, hier is de kans op nachtvorst ook het grootste. In het westen zal het enkele graden warmer blijven.

Het koude weer gaat wel gepaard gaan met weinig tot geen neerslag. Volgens de pluimverwachting is de kans op neerslag in de vorm van regen of eventueel natte sneeuw nagenoeg nul procent.