CBS: 25-plussers wonen steeds langer thuis

Het wordt steeds normaler voor Europese jongeren om langer in het ouderlijke nest te blijven wonen. Steeds langer blijven jongeren in de Europese Unie tussen de 25 en 30 jaar thuis wonen, dat blijkt uit cijfers van Eurostat en het CBS.

Gemiddeld woonden vorig jaar 42 procent van de late twintigers in de EU nog thuis, in 2010 was dat 38 procent. Ook in Nederland is het aantal thuiswonende 25-plussers gestegen: bijna een op de vijf woont nog niet op zichzelf. In 2010 was dat net iets meer dan een op de tien.

Dat jongeren langer thuis blijven wonen, kan verschillende oorzaken hebben zoals studieschulden, mede vanwege de afschaffing van de studiebeurs. Ook werkloosheid en een gebrek aan betaalbare woningen heeft veel effect op de woonsituatie van jongeren.

Eigen vermogen en hoge prijzen

„Vooral het hebben van eigen vermogen maakt het moeilijk om aan een woning te komen, vooral omdat ook de woningen duurder worden. In je eentje is het dan ook bijna niet te doen om aan een huis te komen", zegt Mathijs Vissers. Hij is 25 en is een van de Nederlandse jongeren die nog thuiswoont. Ook de 26-jarige Kristen de Vries woont nog bij haar ouders: „Voor mij is ook de betaalbaarheid van woningen het grootste probleem'', zegt ze. „Mede omdat ik mijn studieschuld nog aan het afbetalen ben kom ik niet makkelijk aan een hypotheek.''

In een eerder verschenen artikel van Metro kaartte Prof. Dr. Peter Boelhouwer, woningmarktbeleidsdeskundige van de TU Delft, dat probleem ook al aan. „Voor afgestudeerden is het heel moeilijk om iets passends te vinden. Ze behoren vaak tot de middeninkomensgroepen. Die zijn eigenlijk niet meer welkom in de sociale huursector en in het particuliere segment is er weinig aanbod of het is heel erg duur. En kopen is eigenlijk al een beetje buiten beeld voor die groep. Je valt eigenlijk gewoon tussen wal en schip.”

Meer mannen dan vrouwen

Bij de cijfers van het CBS valt ook op dat mannen gemiddeld later op zichzelf gaan wonen dan vrouwen. Gemiddeld bleef in de EU bijna 50 procent van de jonge mannen thuiswonen, onder jonge vrouwen lag dit percentage op 34 procent. In Kroatië wonen relatief de meeste jonge mannen nog thuis: 86 procent. In Nederland ligt dit percentage op 24 procent.