AMFI-studenten organiseren spectaculair nepfeest

Een exclusieve gastenlijst, Instagram-waardige cocktails, een stomend feest in een verlaten parkeergarage. Het Re-Launch event van iNDiViDUALS was in elk opzicht memorabel. En jij hebt het gemist. Sterker nog, de presentatie van het vernieuwde fashion label heeft nooit plaatsgevonden. Hoe een zorgvuldig geënsceneerd fopfeest van studenten van het Amsterdam Fashion Institute de modewereld een spiegel voorhoudt.

iNDiViDUALS, zo heet het modemerk van het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) van de Hogeschool van Amsterdam. Geproduceerd vanuit een module bestaande uit derde- en vierdejaarsstudenten die de bedrijfsvoering op zich nemen. Sinds 2006 brengt elke generatie studenten een collectie uit. Het merk is een begrip in de modewereld en biedt regelmatig een show tijdens de Amsterdam Fashion Week.

Voor het eerst in al die jaren wordt er een tijdelijke stop ingelast. De tijd wordt gebruikt om het merk beter aan te laten sluiten op de snel veranderende mode-industrie. Duurzaamheid en innovatie zijn de sleutelwoorden. De nieuwe koers vraagt om een spectaculaire inwijding. Aan de verse lichting studenten, aangeduid als ‘Generation 25’, de taak om deze wedergeboorte kenbaar te maken.

Cliché

,,Laten we een fantastisch feest geven waar iedereen bij wil zijn’’, oppert een student tijdens het groepsoverleg op 8 oktober. Toch dé manier om modekopstukken naar je merk te lokken. ‘Veel te cliché’, reageert een ander. ,,Dat is nou precies wat elk label doet. Kan het niet origineler?’

In het kader van vernieuwing analyseren de studenten de huidige tijdsgeest. Waar draait het eigenlijk om tijdens mode-evenementen? De groep signaleert dat een plek op de gastenlijst, het type cocktail en een foto als bewijs op Instagram (#frontrow, #lovemyjob) de boventoon voeren, terwijl het product van de designer steeds verder naar de achtergrond verdwijnt.

‘Wat als....’, klinkt er in het klaslokaal. ‘We doen alsof we het gaafste feest ooit voorbereiden, terwijl achteraf blijkt dat het helemaal niet heeft plaatsgevonden? Op die manier kunnen we aantonen hoeveel mensen maar ergens bij willen zijn, zonder dat ze weten waar het echt over gaat’.

De AMFI-studenten kwamen in het geheim samen om het fopfeest te organiseren. Foto: iNDiViDUALS

Het broeit in de klas. De helft van de studenten kan z’n enthousiasme niet op. De andere helft twijfelt. ‘Kan het wel? Is het niet te riskant?’ Onder leiding van een coördinator van de Hogeschool van Amsterdam besluiten ze ervoor te gaan. ‘Als we later werken in de mode-industrie zijn we gebonden aan regels, geld en imago. Dit is het moment om te experimenteren. Het is nu of nooit.’

Illegale rave

‘Brand Re-Launch, 9th of November, guestlist only’, staat er op de poster die door hoofdstad is verspreid. De locatie is nog geheim en ademt daardoor het gevoel van een illegale rave.

Honderden studenten en gevestigde namen in de mode-industrie krijgen daarnaast de bekendmaking als pushmelding op hun telefoon, verspreid door middel van Airdrop – een systeem waarmee je documenten op telefoons en laptops van anderen in je omgeving kan ‘droppen’. Wie zich opgeeft mag niet vanzelfsprekend komen. Een computersysteem stelt willekeurig de gastenlijst samen. Alleen de uitverkorenen maken kans op een uitnodiging.

In de trein, op de hogeschool: iedereen kreeg deze mysterieuze pushmelding via Airdrop. Foto: iNDiViDUALS

‘Mag ik ook komen?’, ‘Kun je een gastenlijstplek voor me regelen?’, ‘Ik ben influencer, kunnen we samenwerken?’ De studenten worden overladen met appjes. De opwinding is groot onder de organisatoren, maar ze houden de kaken stevig op elkaar. Het experiment valt of staat bij geheimhouding. In dat kader spreken ze ook niet meer in het openbaar af. Ze ontmoeten elkaar in een kantoorpand of bij een van de groepsleden thuis.

De AMFI-studenten werden overspoeld met appjes en DM'S. Foto: iNDiViDUALS

Meer dan 300 aanmeldingen stromen binnen, plus verzoeken van mensen die vinden dat zij geen inschrijving nodig hebben voor de gastenlijst. Waar de coördinator van de groep eerder nog positief was, slaat nu de twijfel toe. ‘Wordt het niet te groot? Kunnen we het niet beter kleinschalig op de campus houden?’ De studenten houden voet bij stuk.

Aftermovie

Inmiddels is de perfecte locatie gevonden in een parkeergarage in de Bijlmer. Het complot wordt bovendien steeds groter, met echte sponsoren die drankjes leveren en een creative agency dat het feest vastlegt voor de aftermovie én voor de film daarna die zal tonen hoe alles in scène is gezet. Het enige wat nog mist zijn de gasten. De studenten besluiten een kleine groep mensen met veel volgers op Instagram te benaderen voor deze acteursfunctie. Stuk voor stuk tekenen ze een geheimhoudingscontract.

De promotie voor het feest hing op diverse plekken in de hoofdstad. Foto: iNDiViDUALS

Een paar dagen voor het feest krijgen meer dan 300 mensen die zich hebben ingeschreven een mail waaruit blijkt dat ze de gastenlijst niet hebben gehaald. Onder deze groep ontstaat een app-explosie. ‘Ben jij wel uitgenodigd? Ook niet? Wie gaat er in vredesnaam wél heen? Kan ik alsnog komen?’

Op de avond van het feest volgen de afgewezen gasten op social media hoe tof het wel niet is. De ingehuurde Instagrammers proosten met elkaar en bewonderen exclusieve designerstukken, gepresenteerd in de industriële omgeving van een verlaten garage, onder artistieke, meeslepende muziek.

Het fopfeest was 'een groot succes'. Foto: iNDiViDUALS

De aftermovie wrijft er na afloop van het feest nog even fijntjes in wat de aan FOMO (fear of missing out) -lijdende student en modeliefhebber wel niet gemist heeft. Totdat een week later de échte aftermovie verschijnt, getiteld ‘How we staged the event’. De camera zoomt uit en plotseling blijkt het feest een grote filmset. ,,Sorry dat je niet op de gastenlijst stond’’, verschijnt er in beeld. ,,Wij waren er ook niet.’’

Studenten: ‘Wat als iedereen straks boos is?’

‘Ontzettend spannend, leerzaam en ook heel gaaf’. De organisatoren van het fopfeest kijken met veel plezier terug op het project. ,,Het was een radicaal experiment’’, vertelt studente Marcelle Novelli. ,,Het duurde even voordat iedereen uit de groep overtuigd was, maar toen we er allemaal achter stonden overheerste een ‘alles of niks-gevoel’.’’

Tijdens het project was het de vraag hoe hun medestudenten en het netwerk van iNDiViDUALS zou reageren. ,,We dachten, wat als iedereen straks boos is?’’, vervolgt Novelli. ,,Uiteindelijk bleek dat helemaal niet het geval. De mensen die betrokken waren vonden het juist tof dat ze onderdeel van experiment waren geweest. We wilden hiermee de fashion scene een spiegel voorhouden. De leiding van AMFI gaf aan dat onze boodschap is overgekomen.’’

De studenten achter Generatie 25 zitten nu op de helft van de module en moeten nog een eindproject bedenken. ,,Eind januari moeten we op innovatieve wijze de nieuwe formule van iNDiViDUALS presenteren.’’ Lachend: ,,Dat wordt dan wel een echt evenement. Beloofd!’’

Coördinator: ‘Best spannend om studenten vrij te laten’

Charlotte Lokin moest even bijkomen van het project rondom het fopfeest. Als coördinator van de AMFI-module was ze vanaf het begin als een van de weinige HvA-medewerkers betrokken bij het complot. Het overheersende gevoel na afloop? Trots.

,,In alle eerlijkheid, het was best spannend. Studenten de vrijheid geven om te experimenteren past bij onze nieuwe koers. Tegelijkertijd bestaat iNDiViDUALS al twaalf jaar en hebben we een netwerk en reputatie hoog te houden. Daarnaast is dit ook gewoon een opleiding en moeten we verantwoording afleggen aan de Hogeschool van Amsterdam.’’

Ondanks dat er veel op het spel stond, besloot Lokin de studenten het vertrouwen te geven. Het resultaat van die werkwijze is waardevol voor het onderwijs, dat normaal zo gebonden is aan regels en kaders. ,,Deze mate van vrijheid heeft wederzijds vertrouwen gecreëerd, hoe spannend het ook was. De studenten hebben het bovendien écht goed gedaan. Natuurlijk zijn er foutjes gemaakt, maar daar leren ze van. Ik ben hartstikke trots.’’