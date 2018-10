„Stilstaan op de snelweg is nooit een goed idee", aldus een van de verdachten in de rechtszaak over de Zwarte Pieten-blokkade vorig jaar. Maandagochtend is de rechtszaak in behandeling gegaan.

Dubbel gevoel

De verdachte geeft aan een dubbel gevoel aan de actie te hebben overgehouden. „Ik had beter moeten weten. Ik zit namelijk voor mijn werk de hele dag op de weg", vertelt de man, die chauffeur is van beroep. „Ik heb er spijt van. Maar wat we voor ogen hadden, is gelukt. Zij wilden namelijk Sinterklaas vermoorden."

Op 18 november 2017 blokkeerde een groep van 34 Friezen de A7, om zo de anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen te houden. Volgens het Openbaar Ministerie ontstond zo een gevaarlijke situatie, en daarvoor staan de Friezen terecht. Ook wordt het recht om te demonstreren meegenomen in de rechtszaak. Door de actie konden de drie bussen van de anti-groep Dokkum niet bereiken, waar op dat moment Sinterklaas aan land kwam.

Onruststoker

De verdachten komen in groepjes van drie voor de rechter. Naast de man die spijt zegt te hebben, zijn er twee anderen die aangeven niet te hebben geweten wat de bedoeling was van de actie. Ze zeggen beide bijrijder te zijn geweest.

De enige die volgens de derde verdachte een onruststoker was, was de filmende anti-Zwarte Piet- demonstrant in de bus. „Hij maakte ons uit voor nazi's en racisten. Hij was de enige die aan het provoceren was."

Een andere verdachte vindt dat de burgemeester van Dokkum deels schuldig is, omdat die de demonstratie van de anti-Zwarte Pieten had toegestaan. De tweede groep met verdachten die de rechtszaal betreedt, is een stuk positiever over de actie. „Schitterend mooi dat dat gelukt is", zegt een van hen over het voorkomen dat de bussen met demonstranten Dokkum zouden bereiken. Doel van de actie was „de grenzen van Friesland bewaken".

Spandoeken voor de rechtbank van Leeuwarden / ANP

Spandoeken

Maandagmorgen vroeg stonden de eerste sympathisanten van Zwarte Piet al bij de rechtbank met spandoeken. Het proces moet vier dagen in beslag nemen.