Xtc zou legaal moeten worden, aldus Kees Kramers, internist-klinisch farmacoloog van het Radboudumc in Nijmegen. Legalisering zou volgens hem leiden tot minder criminaliteit en minder dumpen van gevaarlijk chemisch drugsafval, schrijft het Algemeen Dagblad.

Liever een pil dan een biertje

Kramer ziet zijn studerende kinderen liever af en toe een xtc-pilletje pakken, dan dat zij dagelijks alcohol drinken. Alcohol is namelijk een veel groter probleem. „Overmatig alcoholgebruik brengt schade toe aan organen als de lever en alvleesklier, en veroorzaakt (dodelijke) ongevallen. Waar alcohol op de lange termijn voor ernstige hersenschade kan zorgen, is dat bij xtc minder duidelijk.’’ Daarmee zegt hij overigens niet dat xtc ongevaarlijk is.

Xtc heeft in mindere mate een verslavende werking, stelt Kramers. „Xtc doet iets met je zenuwen. Bij een tweede keer heb je er minder effect van. Een zware gebruiker gebruikt xtc ongeveer twee keer per week en vaak stopt die er na een jaartje of vijf ook wel mee.’’

In 2016 heeft 55 procent van de mensen tussen de 15 en 35 jaar wel eens een pil genomen, 46 procent van hen deed dat in het afgelopen jaar nog, dat blijkt uit cijfers van het Trimbos-instituut. Er zijn wel risico's aan de pil verbonden, waarschuwt het Trimbos. Xtc kan op de korte termijn hoge lichaamstemperaturen teweeg brengen die dodelijk kunnen zijn. Ook watervergiftiging is een mogelijk gevaar: xtc wekt hevige dorst op en kan plassen moeilijk maken.

Legalisering

D66 vindt het een goed plan, aldus Gelders Statenlid Antoon Kanis. „De problemen met synthetische drugs worden steeds groter. We weten dat de ‘war on drugs’ niet de oplossing is. Misschien is dit het juiste moment om het gesprek over gereguleerde xtc weer op te starten. Zodat we regels kunnen stellen aan productie en verkoop. Zo halen we het uit de criminaliteit, bieden we de ruim 800.000 Nederlanders die af en toe een pil gebruiken een veilig product en voorkomen we onveilige situaties in onze woonwijken en natuurgebieden.’’

Het CDA is en blijft tegen, meldt CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. Drugs zijn 'troep' en treffen volgens haar vaak de zwaksten in de samenleving.