Wat zijn de beste en slechtste hogescholen van NL?

Het kiezen van een studie is al een opgave op zich. Deze week verscheen de keuzegids hogescholen met een rapport van de beste en slechtste hogeschool van Nederland. Maar welke hogescholen zijn de beste en waar kies je een hogeschool op uit?

Hogescholen Randstad vaak onderaan de lijst

Donderdag verscheen de keuzegids voor een slimme studiekeuze gericht op het HBO. De keuzegids bestaat onder andere uit studentenoordelen van de de Nationale Studenten Enquête (NSE), die elk jaar door studenten wordt ingevuld. Hogescholen in de Randstad staan vaak onderaan de ranglijst van de Keuzegids, maar Inholland was bijna altijd hekkensluiter. Dit jaar is dat anders: Inholland laat bijna alle hogescholen in de Randstad achter zich.

Waar let jij op als je een opleiding kiest? Foto: ANP

Hogeschool Avans (met drie locaties in Brabant) staat al jaren op nummer één. Hogeschool Windesheim in Zwolle en Flevoland staat op de tweede plaats en Hanzehogeschool Groningen staat op nummer drie van de lijst. Onderaan bungelt de Hogeschool in Utrecht. Vooral de economische studies zorgen voor problemen, maar ook over de lerarenopleidingen oordelen studenten de laatste vijf jaar steeds kritischer.

Ranglijst de beste (grote) hogescholen

Avans

Windesheim

Hanze

NHL Stenden

Fontys

HAN

Saxion

HR

Inholland

HvA

Haagse

HU

*Een grote hogeschool heeft minstens 3.500 eerstejaars

Liever weinig reistijd

In Amerika en Groot-Brittannië is het veel normaler om een hogeschool te kiezen op basis van kwaliteit. Metro hield een vragenrondje onder Nederlandse studenten en er is gebleken dat vooral de afstand die zij moeten afleggen belangrijk is voor het kiezen van een opleiding. Ook de stad en de sfeer van een hogeschool zijn belangrijk. „Ik heb gekozen voor Ede vanwege de christelijke identiteit en goede sfeer. De kwaliteit was een mooie bonus. Toen ik begon stond de opleiding op de 7e plek. Ik heb me daar nooit echt mee bezig gehouden,” zegt Matthijs die in het derde jaar van studie communicatie zit op de Christelijke Hogeschool Ede (verkozen tot beste middelgrote hogeschool).

Hogeschool Avans beste van Nederland

Hogeschool Avans heeft meer dan 30.000 studenten, maar er is weinig sprake van massaliteit. Naar eigen zeggen zorgt die kleinschaligheid ervoor dat de hogeschool zo goed scoort. „Persoonlijk contact tussen docenten en studenten wordt bij ons erg gewaardeerd. Dus niet alleen contact via de mail. We zien dat als een persoonlijke investering. Ook zorgen we dat de docenten zich kunnen blijven ontwikkelen, “ zegt persvoorlichter Serge Mouthaan van Hogeschool Avans.

Opmerkelijke stijger is Hogeschool InHolland. Foto: ANP

Opvallende plek Hogeschool InHolland

Opvallend is de plek van Hogeschool InHolland, deze school is de laatste jaren vaak negatief in het nieuws geweest. Een groot gedeelte van de studenten zou onterecht een diploma hebben gehad. Cindy studeerde aan de MEM toen de studie slecht in het nieuws kwam en zat net in een rotfase met afstuderen. „Onze scripties werden een stuk strenger gecontroleerd. Sommige mensen deden er wel vier keer of meer over om hun scriptie te halen.” Zo heeft de hogeschool problematische opleidingen MEM (Media Entertainment Management) en MIC (Media, Informatie en Communicatie) samengevoegd tot het beter ontvangen Creative Business. Voor Gerlinde (26) was het scriptiescandaal van de MEM in Haarlem een reden om niet voor deze opleiding te kiezen. „Ik heb toen uiteindelijk toch voor de NHTV in Breda gekozen."

Noelle* (23) is momenteel bezig met afstuderen aan de Hogeschool Utrecht. „Het lesprogramma op de School van Journalistiek is nu aangepast, maar het niveau van wat ik de afgelopen jaren heb gedaan was zoveel lager dan het niveau van afstuderen nu.” Wat zou kunnen werken? Het niveau van de hele opleiding moet omhoog of het niveau van afstuderen moet omlaag."

De echte naam van Noelle is bij de redactie bekend.