Verloskundigen maken zich zorgen om faillissement

Eigenaren van scooterwinkels in Amsterdam zien hun inkomsten kelderen. Sinds het stadsbestuur in juni bekendmaakte snorfietsers in 2019 naar de rijbaan te willen verplaatsen, is er koopvrees ontstaan. Ondanks dat het nog onzeker is of het plan doorgaat, merken scooterwinkels nu al de gevolgen. ,,Klanten denken: Eerst volgend jaar maar eens afwachten’’, aldus Jeroen Berlemon van De Ruijter Scooters in Amsterdam.

Een scooterverkoper die anoniem wil blijven doet daar nog een schepje bovenop. ,,Het gaat slecht. Heel slecht. Of de maatregel er komt is compleet onduidelijk, maar klanten denken dat het al een uitgemaakte zaak is. Ik merk het ook aan andere winkeleigenaren: Als dit echt doorgaat dan zakt de hele verkoop in.’’

Nieuwe verkeerssituatie