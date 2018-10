Toch winterkleding voor koukleumende militairen

Goed nieuws voor de militairen die voor een oefening naar Noorwegen gaan deze maand: de speciale winterkleding hoeft toch niet zelf aangeschaft te worden. Vorige maand ontstond daar grote ophef over.

Min twintig

Eind september werd duidelijk dat er een fout gemaakt was bij Defensie. Hoewel al bijna een jaar bekend was dat de oefening in Noorwegen eraan zat te komen, was er geen kleding voor de militairen besteld. En dat was wel hard nodig, want de temperatuur kan in het bewuste gebied dalen tot min twintig.

Het ministerie van Defensie laat nu weten de 'koudweeruitrustingen' in één klap versneld te hebben ingekocht. Een deel van de uitrustingen is inmiddels al uitgereikt aan de ongeveer duizend militairen die deelnemen aan de oefeningen. „Militairen die reeds naar Noorwegen zijn afgereisd zonder koudweerpakketten, krijgen dit alsnog ter plaatse geleverd", schrijft de bewindsvrouw. Een klein deel had de kleding zelf al aangeschaft.

Het gaat om onder meer ondergoed en handschoenen die nodig zijn voor de oefening.