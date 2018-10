Stint-eigenaar vraagt faillissement aan

Stint-eigenaar Edwin Renzen vraagt maandag faillissement aan, dat laat hij weten in een interview met RTL Nieuws en de Volkskrant.

Vrijdag was het voor Renzen duidelijk dat het zo niet langer ging. „Ik heb naar de cijfers gekeken: er komt al weken niets meer binnen. En er gaat alleen maar geld uit, alleen maar meer. Extra kosten, geen inkomsten. We hebben nog net de salarissen er een keer uit kunnen persen. Maar dit is niet vol te houden.''

Niet onveilig

Iets meer dan een maand geleden kwam de Stint negatief in het nieuws toen het voertuig onder een trein terecht kwam op een overweg in Oss. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven en raakten nog een kind en een begeleidster gewond. Minister Cora van Nieuwenhuizen liet weten twijfels te hebben over de veiligheid van het voertuig en vanaf 1 oktober werd het 'uit voorzorg' voor onbepaalde tijd van de weg gehouden.

Renzen is het niet eens met dat besluit en vindt dat het bedrijf geen kans heeft gekregen. „De Stint is niet onveilig. We weten nog niet wat de oorzaak van het ongeluk in Oss is." Er loopt een rechtszaak waar donderdag de uitspraak van moet komen, maar Renzen denkt niet dat dat nog verschil maakt. „Daarvoor is er inmiddels te veel twijfel gezaaid over de betrouwbaarheid en de veiligheid van de Stint", zegt hij tegen de Volkskrant.

Kapotmaken

Van Nieuwenhuizen nam haar besluit op basis van voorlopig onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), politie en het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) naar de veiligheid van de elektrisch aangedreven kar. Renzen neemt het vooral ILT kwalijk. „In de bijna zeven jaar dat de Stint op de weg is, hebben we geen enkele inspectie gehad. Niets. Niemand heeft ooit gezegd wat er beter kon of moest. Niemand. Als je dat kapotmaken noemt: ja.''

Dinsdag besluit de rechtbank of de aanvraag voor faillissement wordt goedgekeurd, maar Renzen kan zich niet voorstellen dat de aanvraag niet wordt toegewezen. „De rek is eruit."

Het bankroet gaan van de bedrijven achter de Stint heeft grote gevolgen: er reden zo'n 3500 Stints in Nederland, waarmee kinderopvangorganisaties dagelijks zo'n 200.000 kinderen vervoerden. Zij moeten nu definitief op zoek naar andere oplossingen voor het vervoer van kinderen, aldus RTL Nieuws.