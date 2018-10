Rapport onderzoek de sociale veiligheid bij Defensie

De onafhankelijke commissie-Giebels, die de sociale veiligheid bij Defensie heeft onderzocht, komt maandagochtend met haar eindrapport. Dat onderzoek werd gehouden naar aanleiding van misstanden op de kazerne in Schaarsbergen.

Er werd gekeken naar zaken als ongewenst gedrag, de angstcultuur en de sociale veiligheid. Onderzoekers keken ook naar hoe het ministerie omgaat met meldingen en melders.

Onvolledig dossier

Eind maart stelde de commissie in een tussenrapport dat het ministerie steken had laten vallen bij de interne aanpak van misstanden op de kazerne in Schaarsbergen waar drie militairen zouden zijn misbruikt bij hun eenheid. Het dossier over deze zaak was onvolledig en belangrijke stukken ontbraken. Ook is een aantal zaken niet onderzocht.

Om de commissie te helpen werd een tijdelijk extern meldpunt ingericht. Op zo'n onafhankelijk meldpunt werd door vakbonden al langer aangedrongen. Staatssecretaris Barbara Visser, die het rapport in ontvangst neemt, wil daarover pas defintief beslissen nadat de commissie-Giebels haar werk heeft gedaan.

Breed probleem

Veiligheid is een breed probleem binnen Defensie en een prioriteit van de bewindslieden. Niet alleen op sociaal gebied ook op andere terreinen is er nogal eens wat misgegaan, bleek uit rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Daarop is de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) dit jaar opgericht. Die houdt toezicht op de veiligheid en onderzoekt incidenten.