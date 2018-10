Preventiepil legt HIV definitief aan de ketting

De zogenaamde PrEP-pil die door duizenden mannen in Australië wordt geslikt laat het aantal nieuwe hiv-overdrachten aanzienlijk slinken. Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek dat werd uitgevoerd onder een groep homo- en biseksuele mannen.

De resultaten zijn dusdanig positief dat de onderzoekers stellen dat een gerichte preventieve aanpak ervoor kan zorgen dat de wereldwijde AIDS-epidemie nog sneller definitief de geschiedenisboeken in gaat.

Voorkomen of genezen?

De resultaten van het onderzoek werden donderdag in het medische tijdschrift Lancet HIV Medical Journal wereldkundig gemaakt. Het verstrekken van PrEP, een hiv-remmer, aan mannen die onder de zogenaamde risicogroepen behoren, zorgt ervoor dat het hiv-virus niet langer kan worden overgebracht.

Het is voor het eerst dat de impact van de preventiepil in de praktijk binnen een grote onderzoeksgroep werd getest. PrEP is sinds een jaar voordelig en vrij beschikbaar in Australië.

In de onderzoeksgroep daalde het aantal nieuwe besmettingen van 149 naar 102 nadat de mannen die geslachtsgemeenschap hebben met mannen. Andrew Grulich, hoofd van het hiv-preventieteam van de Kirby Universiteit, is lyrisch over deze cijfers en sprak met een journalist van The Guardian.

„We hebben ons in dit onderzoek gefocust op mannen die seks hebben met mannen, dus we weten nog niet of de resultaten anders zijn bij heteroseksuelen. Toch is dit overtuigend bewijs dat PrEP-verstrekking een effectieve preventie-methode is onder risicogroepen en bovendien nog voordelig ook. Dit is het laagste aantal nieuwe seropositieve personen sinds 1985."

PrEP in Nederland

Het virus komt al steeds minder voor, in 2018 daalde het aantal nieuwe infecties tot 1,8 miljoen. In 1990 was dit nog 3 miljoen. Ook in Nederland wordt PrEP steeds meer gebruikt. Toen het middel een aantal jaar geleden op de markt kwam, was het nog erg kostbaar en werd het niet vergoed. Hierdoor waren gebruikers honderden euro's per maand kwijt aan hun dagelijkse dosis hiv-preventie.

In juli van dit jaar besloot minister Bruno Bruins dat PrEP per januari 2019 onder het basispakket van de zorgverzekeraar zal vallen. De prijs is inmiddels ook flink gedaald, gebruikers betalen een bijdrage van 12 euro per maand en zijn verplicht om zich elke drie maanden op soa's en hiv te testen bij de GGD.

Er bestaat nog steeds geen werkend vaccin tegen hiv. Toch is er redelijk goed te leven met het virus dankzij adequate remmers. Als iemand dagelijks PrEP gebruikt, dan kan iemand echter ook niet meer besmet worden. In Nederland komen er jaarlijks 800 nieuwe seropositieve personen bij. COC Nederland verwacht dat de vrije beschikking over preventiepil ook hier het aantal nieuwe gevallen met een derde kan laten afnemen.