Ocean Cleanup begint: een bezem in soep van plastic

Het heeft flink wat voorbereiding gekost, maar na jaren is het bijna zover: The Ocean Cleanup gaat beginnen. Dat betekent dat een deze dagen de Nederlandse 'bezem' begint te vegen in de 'plastic soep'. Daarmee bedoelt men een groot gebied in de Grote Oceaan waar veel plastic aan de oppervlakte dobbert.

De bezem heet oorspronkelijk System 001, en is opgebouw als een 600 meter lange veegarm. Een maand geleden vertrok hij uit de haven van San Francisco, waar hij voor de kust eerst uitgebreid getest werd. „We hebben onder meer gekeken of hij goed in zijn vorm, van een C, kwam en of hij die vorm vasthield. Ook wilden we weten of hij meebewoog met de wind en de golven. We hebben hem uit positie gedraaid en gekeken hoe hij zich heroriënteerde. We hebben boeien in het water geplaatst om te testen waar het opgeveegde plastic zich ophoopt'', zegt Lonneke Holierhoek van The Ocean Cleanup. De conclusie: „Het kon bijna niet beter; het ging perfect.''

80 miljoen kilo afval

Dat betekent dat de 'bezem' klaar is voor het echte werk en dat de Great Pacific Garbage Patch, zoals de drijvende vuilnisbelt tussen Californië en Hawaï wordt genoemd, zijn nieuwe werkplek wordt. Daar dobberen naar schatting zo'n 1800 miljard stukken afval (!!), die bij elkaar ongeveer 80 miljoen kilo wegen.

Foto: ANP

Vermoedelijk maandagochtend (Nederlandse tijd) komt de veegarm aan bij de zeevuilnistbelt. De eerstvolgende maanden zal er constant toezicht zijn op de 'bezem'. Wanneer er genoeg afval is opgeveegd, komt er een schip om dat puin op te scheppen en af te voeren. „Het is de bedoeling dat hij vanaf volgend voorjaar alleen is, maar ook dan gaan we regelmatig even kijken en hebben we onderwatercamera's om alles in de gaten te houden'', aldus Holierhoek.

Helft afval in vijf jaar

Het doel van de System 001 is om de helft van het afval in de Great Pacific Garbage Patch binnen vijf jaar opgeruimd te hebben. Het systeem is vormgegeven door Ocean Cleanup, dat in 2013 is opgericht door de 18-jarige Nederlandse Boyan Slat. Benieuwd hoe de veegarm werkt? Onderstaande video legt het uit.

'Er moet meer gebeuren'

Sceptici verwachten dat de arm de afvalberg niet kan oplossen. Daarop reageert Holierhoek: ,,Wij beweren ook niet dat dit project de oplossing voor alles is. Er moeten veel meer dingen gebeuren, waaronder vooral preventie. Maar het plastic dat er al drijft, moet wel opgeruimd worden. Want na verloop van tijd brokkelt het af. En die kleinere stukjes zijn moeilijk op te ruimen en makkelijk op te eten door dieren.''