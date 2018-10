Loverboys krijgen meisjes van 11 al binnen

Loverboys strikken hun doelwit al op hele jonge leeftijd en weten er razendsnel voor te zorgen dat ze in de prostitutie belanden. Dit gebeurt al bijna meisjes vanaf elf jaar oud.

RTL Nieuws sprak met enkele slachtoffers, die inmiddels geholpen worden door speciale organisaties. „Het was niet eens een heel knappe jongen die me met cadeaus verwende. In de supermarkt zou ik hem voorbij lopen", vertelt Xandra die op haar vijftiende voor een loverboy viel. Al snel werd het niet meer leuk. „Ik kreeg dan een sms'je waarin hij me opriep. Dan moest ik seks hebben hebben met andere mannen."

Schaamte

Ze durfde het niet te vertellen uit schaamte. Iets dat alleen maar sterker werd door 'haar baas'. „Hij dreigde met teksten dat als ik het zou vertellen, mijn ouders zo boos zouden worden dat ik straf zou krijgen."

Volgens hulpverlener Celine Verheijen bij Defence for Children is die schaamte iets dat je vaak ziet. „Die is vaak zo groot. Ze willen niet dat hun ouders er achter komen. Ze willen niet dat anderen op school die foto's zien. Meisjes denken dat als ze met een persoon naar bed gaan, ze er vanaf zijn. Ze zien niet dat de uitbuiting dan pas begint."

Dezelfde avond

Het gaat tegenwoordig bovendien razendsnel. „Door gebruik van sociale media kan het zo zijn dat iemand naar school gaat, 's middags contact heeft met een loverboy, een naaktfoto stuurt en direct daarmee wordt bedreigd. Waardoor ze dus diezelfde avond al in de prostitutie terecht kan komen", zegt Verheijen.