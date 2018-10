'Internetprovider moet kinderporno blokkeren'

Het politieonderzoek naar de zaak waarin Cristiano Ronaldo verdacht wordt van een verkrachting in 2009 in Las Vegas, is heropend. In een kort persbericht heeft de politie van Las Vegas laten weten dat de Amerikaanse recherche op basis van informatie van het slachtoffers opnieuw aan de slag is gegaan.

De politie in Las Vegas maakte nog wel bekend dat op 13 juni 2009 een melding was binnengekomen over een seksueel misdrijf. Op dat moment kon het slachtoffer geen informatie geven over de plaats waar de verkrachting had plaatsgevonden en evenmin een beschrijving geven van de verdachte. Een medisch onderzoek werd nog wel uitgevoerd, aldus de politie.

'Nepnieuws'