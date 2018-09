Urban Winery: zonneschijn en heel veel wijn!

Voor alle wijnminnenden onder ons die zin hebben in wijn, ontspanning en sunshine is er dit weekend (tot en met zondag 23 september) de Urban Winery, met een winetasting en Mindful Drinking, waarna de wijn nóg beter smaakt.

Urban winery?

Of ik zin heb in een Urban Winery, vraagt m’n collega. Ik kijk hem aan met grote ogen en open mond waar nu al het water uitloopt. Geen idee wat-ie precies bedoelt, maar ik hoor wine en dat is natuurlijk altijd fijn. Niet veel later sta ik in The Hoxton, het hotel hartje Amsterdam, waar wijnmerk Lindeman’s ter ere van hun 175-ste verjaardag een heuse stadswijngaard organiseert dit weekend. #bringthesunshine luidt het motto en hoewel het honden en poezen regent, iets wat overigens erg lekker en knus klinkt en eruitziet hierop het glazen dak boven ons, is die zonneschijn er inderdaad.

Moet je ook eens proberen, Mindful Drinking

Na regen komt zonnewijn

Een driehonderdtal zonnebloemen staat onverdekt opgesteld in hoeken en vazen en een blik op de wijndrinkers om me heen, die veelal met een grote lach nippen van hun glas, al dan niet met een charcuterietje of wat in de hand, en het staat als een paal boven water, of gewoon wijn, nu we er toch zijn: hier schijnt de zon!

JP Schaddé van Dooren van CityGuys en Vivian Secrève van The Daily Dutchy

Klik!

Behalve de photobooth, waar menig bezoeker met druiventrossen in de mond en/of een zonnebloem van monsterformaat plaatsneemt voor ‘de klik’ die na een seconde of tien resulteert in fotoprint en een ‘oh wat zonnig en gezellig!’, is er een winetasting, waar je een aantal van Lindeman’s wijnen, waarvan er overigens elke 24 seconden een van over de toonbank gaat in Nederland, proeft, onder toeziend oog en mond van een sommelier slash wijnexpert.

Klik

Maar er is meer, hier in de Urban Winery, zoals een meditatievorm die zelfs ondergetekende die het niet zo heeft op ‘van die zweverige dingen’, behoorlijk weet te bekoren. Mindful Drinking dus.

In je mond

,,We doen alles vaak zo op de automatische piloot en zó veel tegelijkertijd”, vertelt Josine van Vegchel van MeditiationPopUp. ,,Inclusief drinken.” Ik denk meteen snel even terug aan het afgelopen festivalseizoen waar ik zowel lurkte aan m’n drankje, heel hard danste op de veelbelovende baslijnen en ook nog om me heen keek om te checken of er nog wat leuks rondliep. Ja, beaamt ze, ,,dan kunnen we ons niet focussen op dat ene en kun je niet meer genieten van wat je in je mond stopt.” En dat is in dit geval wijn. ,,Kom maar”, zegt ze, ,,ik ga het je leren.”

Mindful Drinking

Wauw...

Deze vrolijke verschijning neemt je mee met haar prettige stem in haar laagdrempelige Mindful Drinking. Ideaal voor de drukke stadsmensen onder ons die wel verlangen naar ontspanning, maar kippenvel krijgen van het stoffige meditatie-idee, want zij doet het op een originele manier op mooie plekken in de stad, zoals dit weekend hier tijdens de Urban Winery.

Josine van Vegchel van MeditationPopUp

Drie slokjes

In een hele kleine druivendop (ook voor de thuisdrinkers): kijk naar en ruik in je wijn, adem diep in en uit en neem drie kleine slokjes. ,,Ik krijg een rilling in m’n nek”, roept een van de liefhebbers uit. ,,Zo heb ik wijn nog nooit geproefd... Bizar zeg!”

Zin en dorst?

Ook dorst en zin gekregen in zon, wijn en ontspanning in de Urban Winery? Meld je even aan via Facebook en dompel je onder in de stadswijngaard die next level voor je smaakpapillen én hoofd is. Alleen dit weekend, in The Hoxton, in hartje Amsterdam.

Bo Jakubenko – marketing manager Lindeman's

Mia en Marcella (van GirlsWhoMagazine)