Strijdende strandjutters om aangespoelde pakken wiet

Het klinkt als het plot van een of andere slechte stonerfilm, maar soms zijn feiten gekker dan fictie. Er spoelen sinds enkele dagen gigantische bundels met marihuana aan op de stranden van Florida.

Dit tot groot genoegen van vele liefhebbers die de pakketten graag in ontvangst nemen.

Strijdende strandjutters

Er zijn echter meerdere kapers op de kust, wat al tot minstens een vechtpartij heeft geleid. De politie waarschuwt dat iedereen die denkt even gratis een grote portie wiet te scoren, het risico loopt om strafrechtelijk vervolgd te worden.

De pakketten zijn niet bepaald bescheiden van formaat. Volgens regionale media gaat het om meerdere individueel met plastic verpakte blokken van vijf kilo die op verschillende plekken aan de kust van de Amerikaanse staat aanspoelen. Waarschijnlijk zijn de verdovende middelen afkomstig van een schip die zijn lading verloor tijdens de orkaan Florence.

Het morele dilemma is groot bij de strandgangers van Daytona Beach. Wat te doen als je zo'n pakket aantreft? De politie bellen of meenemen en wegwezen? De keuze verschilt nogal per persoon en beide opties worden in praktijk gebracht. Afgelopen week brak er zelfs een vechtpartij toen een groep strandgangers een marihuanablok in het wassende water aan de kust aantrof.

Stonersmoesjes

Toegesnelde agenten arriveerden op het stand en kwamen erachter dat een man een pakket in zijn auto had gestopt. Hierop werd hem om een verklaring gevraagd. De 'brave burger' zou de drugs in zijn auto bewaren zodat zijn vondst was 'veiliggesteld tot de autoriteiten kwamen'. Het forse blok woog ongeveer vijf kilo.

Helaas voor de man trapten de agenten niet in zijn verklaring. De 61-jarige Amerikaan is opgepakt en werd vervolgd voor marihuanabezit. Hoewel marihuana voor medicinale doeleinden in Florida legaal is, betekent dit niet dat iedereen zomaar wiet of hasj mag bezitten. En zeker niet meer dan 20 gram.

Een van de mogelijke verdachten in de zaak ©ANP

Drugstsunami

Deze bundel is slechts een van de velen die is aangespoeld op centrale kust van het oosten van Florida. De politie meldt dat ze in twee dagen tijd ongeveer 45 kilo van het spul in bewaring hebben genomen. Vermoedelijk ligt de totale hoeveelheid nog vele malen hoger omdat niet iedereen de vondst met de autoriteiten deelt. Op dit moment wordt er naar meerdere gelegenheidsdieven gezocht.

Maar waar zijn deze pakketten in het water gevallen? „Dat is lastig te zeggen, waarschijnlijk zijn ze allemaal onderdeel van dezelfde lading," vertelt politiecommandant Chuck Mulligan aan The Sun. „Het kan zijn dat een boot door slecht weer is gekapseisd of dat een vliegtuigdropping op de verkeerde plek plaatsvond. Het kan ook zijn dat iemand die door de kustwacht in de gaten werd gehouden de drugs overboord heeft gegooid."

Een van de hoofdverdachten in deze zaak is toch wel een zekere orkaan die luistert naar de naam F.